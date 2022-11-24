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疫情趨緩 歲未活動管制將從寬

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應表示，年未大型活動的管制措施「不會過於嚴格」。（頭家國民小學提供）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應表示，年未大型活動的管制措施「不會過於嚴格」。（頭家國民小學提供）

防疫政策陸續解封，指揮中心表示，年尾活動防疫管制從寬！亞洲疫情升溫，外界擔憂疫情再波及台灣，指揮中心發言人莊人祥24日承諾，目前對於新冠病毒的檢測、治療及預防都有一定能力，不會再考慮加嚴入境的防疫措施，24日本土新增16015例確診個案，另增65例死亡。

入境門檻不會升

國內疫情緩降，台灣日前已放寬邊境政策為「0+7」，取消入境隔離措施，不過目前亞洲各國疫情開始升溫，國內防疫政策是否會受到影響？莊人祥說，因應各國疫情升溫，會採取用「旅遊警示」的方式提醒國人。

他指出，現在各國均已確立新冠肺炎的診斷、預防、治療方式；國內也有快篩、抗病毒藥物、疫苗能供使用，因此將來不再對疫情升溫的國家提高入境門檻。莊人祥也說，當前國內社區仍有疫情，每天仍有破萬例確診個案，但境外移入的案例仍屬少數，對疫情影響程度低。

歲末防疫從寬

聖誕節、跨年等各項歲末活動也即將登場，外界關心大型活動的管制措施為何？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應表示，過去兩年都約在12月中旬公布，年終等大型活動的防疫措施，如去年就禁止販售飲食且全面戴口罩。

但他說，相信今年會比去年鬆綁，但仍要看疫情狀況。有必要才會做出比一般社區管制嚴格的措施，「但不會過於嚴格」。

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新冠肺炎 COVID-19 聖誕節 跨年 旅遊警示

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