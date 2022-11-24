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第2批莫德納BA.5疫苗61.3萬劑抵台 12月2日配送

中央社／ 台北24日電
圖為莫德納BA.4／5次世代。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
圖為莫德納BA.4／5次世代。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

指揮中心宣布，第2批莫德納BA.5疫苗共61.3萬劑今天上午抵台，效期至明年6月12日，預計今年12月2日配送。另外，視疫情若有必要，12月中公布歲末年終大型活動相關管制。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。繼首批莫德納BA.5次世代雙價疫苗在18日開打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會宣布，第2批莫德納BA.5疫苗共61.3萬劑，於上午抵達桃園國際機場。

莊人祥表示，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，預計12月2日起配送，提供民眾接種追加劑使用，這批效期至2023年6月12日。

指揮中心指出，迄今莫德納次世代雙價疫苗共431.6萬劑到貨，分別為BA.1雙價疫苗299.9萬劑及BA.5雙價疫苗131.7萬劑。

媒體詢及，指揮中心指揮官王必勝昨天接受廣播節目訪問時說口罩鬆綁第1階段可望在12月實施。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，王必勝在節目中談到鬆綁戶外免戴口罩的條件，包含疫情趨緩、醫療量能收治許可、呼吸道融合病毒或流感走勢等，符合條件就可宣布第1階段室外不戴、室內戴口罩的政策鬆綁。

至於年底跨年或歲末大型戶外活動是否進一步提高管制措施，羅一鈞說，還要看疫情狀況，例如有沒有變異株流行、呼吸道病毒有無再反彈等情形，目前不會在這次口罩鬆綁第1階段，就宣布歲末跨年的管制措施。

羅一鈞表示，過去2年，到12月中都會公布歲末年終大型活動管制措施，像是去年曾禁止販售飲食、全程戴口罩等，今年在社區方面鬆綁，將視疫情狀況，有必要才會對大型活動進行較強管制措施，但也不會過於嚴格。

據統計，莫德納次世代疫苗昨天接種人次包括BA.1雙價疫苗共接種1594人次、BA.5雙價疫苗2萬8811人施打。

昨天COVID-19疫苗接種2萬9587人次，截至目前為止累計接種6408萬831人次；接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.5%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率74.2%，第2次追加劑接種率17.1%（65歲以上接種率 42.9%）。

新冠肺炎 COVID-19

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