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「口罩禁令鬆綁後還會戴口罩嗎」上班族狂推這優點：繼續戴

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為戴口罩上班族，與背後未戴口罩廣告看板形成對比。記者曾原信攝影／報系資料照
圖為戴口罩上班族，與背後未戴口罩廣告看板形成對比。記者曾原信攝影／報系資料照

本土疫情連六周下降，處於穩定狀態。對於是否調整口罩禁令，疫情指揮官王必勝22日說，下周宣布的機會比較大，另外對於是否同步開放逐桌敬酒禁令，「一切都持續評估中。」

日前「魔獸」不戴口罩趴趴走掀起話題，而近日卡達世足賽開打，現場球迷根本無人戴口罩。有網友在ptt八卦版說，歐美國家根本沒有在戴口罩，他朋友出國回來後，除了搭大眾交通外都不戴口罩了，「想問大家如果口罩禁令解除，你們還會戴口罩嗎？」引起討論。

有人覺得受夠了，「不戴，你要戴多久？」、「早就不戴了」、「幹嘛戴？熱死」、「不會，化妝戴口罩鼻子的妝很容易花掉」、「不會，我戴口罩容易長痘，臉都爛了」。

不少人戴口罩顧健康，「會，真的不太感冒生病了」、「戴啊，很多人打噴嚏跟咳嗽都不遮亂噴的」、「從以前就這樣，身邊感冒的人都不戴口罩，所以只好我這個沒感冒的戴」、「疫情前就有戴口罩的習慣了，因為容易過敏」。

不少人說戴口罩優點多，「會喔，我常騎腳踏車，台北空氣很糟」、「會隨身帶著，碰到香水很濃或體味很臭就戴起來」、「會啊，服務業戴口罩不用表情管理」、「戴口罩比較有安全感，還可以盡情臭臉」

有人說要看情況，「天氣熱的話就絕對不想戴」、「看情況，人潮太多的地方會戴」、「素顏時戴，有化妝就不戴」、「室內人多的地方還是會戴著」。也有人說庫存用不完，「會，口罩還有不少會用到完」、「我還那麼多盒，你現在跟我講不用帶了？」

新冠肺炎 COVID-19

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