跨年活動怎防疫？指揮中心下午2時記者會
指揮中心指揮官王必勝昨天在廣播節目表示，口罩鬆綁第一階段預計在12月初上路。但12月跨年等大型活動，防疫措施應如何規畫？指揮中心下午2時舉行記者會，由發言人莊人祥對外說明。
原先本周要宣布的第一階段口罩解禁方案，王必勝周二改口下周宣布的機會比較大。而他昨上廣播節目再次被問及口罩解禁事宜，表示第一階段口罩解禁將於12月初實施，室外可免戴口罩；至於第二階段還要看疫情發展，可能會晚一點。
對於年底大型活動的防疫規畫，衛福部長薛瑞元上午赴立院受訪時表示，由指揮中心回答。
另外，九合一選舉後天投票，明天最重要的選前之夜，日前傳出衛福部高層下令相關官員，選前之夜必須出席力挺陳時中。指揮中心成員是否也會出席力挺，也是外界關注焦點。
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