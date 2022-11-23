快訊

5劑免費快篩又來了！12/1起幼兒、長者可再領 第8輪實名制同步實施

直播／疫情平穩 今增本土17,841、境外51、病歿31

中研院新冠疫苗 廖俊智：需臨床不可能112年啟用

中央社／ 台北23日電
中央研究院院長廖俊智。記者曾原信／攝影
中央研究院院長廖俊智。記者曾原信／攝影

中央研究院院長廖俊智今天在立法院，對於無黨籍立委黃國書質詢追問中研院研發的新冠疫苗是否可能明年啟用時，回應不可能，因為還需要臨床實驗。

廖俊智今天到立法院教育及文化委員會，報告中研院112年度施政計畫及預算。

黃國書說，中央流行疫情指揮中心明年將編列新台幣190億元預算，採購2500萬劑新冠疫苗，中研院有2個團隊正研發新冠疫苗，其中Omicron Hybrid mRNA的授權正接洽中，廣效新冠肺炎疫苗已由盤石醫藥生技取得中研院的專屬授權。

黃國書也詢問，中研院研發的新冠疫明年是否可能啟用。廖俊智說，研發中的疫苗還要經過臨床實驗，需要一段時間，不太可能明年啟用，中研院是著眼未來的疫情，雖然無法馬上完成，會盡量做多少算多少。

新冠肺炎 COVID-19 中研院 疫苗

延伸閱讀

確診者不能投票違憲？ 中研院：不是法律直接規定

李遠哲打臉蔡英文淨零政策 廖俊智：非常善意的提醒

經部：台版晶片法子法 拚最快明年6月上路

科發基金展延率逾四成 立委憂淪各部會「小金庫」

相關新聞

40多歲男未接種疫苗 家中猝死後確診

新冠肺炎新增死亡個案31例、中重症新增97例。其中一名死亡個案為40多歲男性，無慢性病、未接種疫苗，在家昏迷，死亡後確診...

直播／比上周再降21%！今本土+17,841、境外+51、死亡+31

疫情走向趨緩，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞上周表示，若長照住民陽性率連續兩周低於1％，將檢討住宿機構的篩檢頻率。昨指揮...

5劑免費快篩又來了 12月1日起幼兒、長者可再領

長者、幼兒又可再免費領快篩啦！指揮中心指揮官王必勝表示，12月1日第六輪0至6歲學齡前幼兒與第四輪65歲以上長者免費領取...

新冠肺炎今本土+1萬7841例 與上周相比下降21.2％

新冠肺炎疫情持續下降，今天新增1萬7841例本土個案、51例境外個案，死亡31例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，和上...

疫情走緩 長照住宿機構調降快篩頻率

疫情走向趨緩，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞上周表示，若長照住民陽性率連續兩周低於1％，將檢討住宿機構的篩檢頻率。指揮中...

中研院新冠疫苗 廖俊智：需臨床不可能112年啟用

中央研究院院長廖俊智今天在立法院，對於無黨籍立委黃國書質詢追問中研院研發的新冠疫苗是否可能明年啟用時，回應不可能，因為還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。