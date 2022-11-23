中研院新冠疫苗 廖俊智：需臨床不可能112年啟用
中央研究院院長廖俊智今天在立法院，對於無黨籍立委黃國書質詢追問中研院研發的新冠疫苗是否可能明年啟用時，回應不可能，因為還需要臨床實驗。
廖俊智今天到立法院教育及文化委員會，報告中研院112年度施政計畫及預算。
黃國書說，中央流行疫情指揮中心明年將編列新台幣190億元預算，採購2500萬劑新冠疫苗，中研院有2個團隊正研發新冠疫苗，其中Omicron Hybrid mRNA的授權正接洽中，廣效新冠肺炎疫苗已由盤石醫藥生技取得中研院的專屬授權。
黃國書也詢問，中研院研發的新冠疫明年是否可能啟用。廖俊智說，研發中的疫苗還要經過臨床實驗，需要一段時間，不太可能明年啟用，中研院是著眼未來的疫情，雖然無法馬上完成，會盡量做多少算多少。
疫情快報
▪【疫情專題】11月23日新增本土17,841例、境外移入51例 確診死亡31例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言