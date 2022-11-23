中研院新冠疫苗 廖俊智：需臨床不可能112年啟用

中央研究院院長廖俊智今天在立法院，對於無黨籍立委黃國書質詢追問中研院研發的新冠疫苗是否可能明年啟用時，回應不可能，因為還需要臨床實驗。

廖俊智今天到立法院教育及文化委員會，報告中研院112年度施政計畫及預算。

黃國書說，中央流行疫情指揮中心明年將編列新台幣190億元預算，採購2500萬劑新冠疫苗，中研院有2個團隊正研發新冠疫苗，其中Omicron Hybrid mRNA的授權正接洽中，廣效新冠肺炎疫苗已由盤石醫藥生技取得中研院的專屬授權。

黃國書也詢問，中研院研發的新冠疫明年是否可能啟用。廖俊智說，研發中的疫苗還要經過臨床實驗，需要一段時間，不太可能明年啟用，中研院是著眼未來的疫情，雖然無法馬上完成，會盡量做多少算多少。

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