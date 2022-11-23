致死率幾乎與流感一致 陳秀熙：走向「流感新冠肺炎」

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今於「新冠肺炎防疫科學線上直播」，分析台灣新冠疫情趨勢。從中症率、重症率以及死亡率分析，新冠肺炎在台灣已經可以稱為「流感新冠肺炎」，中症率除了20歲到29歲族群升高，其餘族群明顯下降，重症與死亡兩者息息相關，兩者皆下降得非常明顯，這波Omicron疫情致死率已降至0.34％，與流感幾乎一致，已有明顯證據顯示正在流感化。

中症率、重症率、死亡率與前二周相比，中症率下降46％、重症下降16％、死亡率下降11％。陳秀熙表示，流感的特性是死亡率不是來自於中症，而是來自重症引發併發症死亡而來。新冠病毒從最早期的武漢株到現在的XBB或是BQ.1，重症死亡率已明顯大幅下降。

台大公衛學者林庭瑀分析國外數據，英國的新冠疫情已經明顯出現「流感新冠肺炎」的現象，2020年新冠肺炎疫情剛爆發時，英國在疫情流行初期，致死率為15％，大於英國當時的流感致死率0.1％到0.2％之間，到了Omicron疫情，新冠致死率已經降至0.35％，到了今年一月底，新冠致死率僅剩0.14％，也就是714人感染新冠肺炎約1人會死亡，英國已明顯達到「流感化」的趨勢。

林庭瑀表示，台灣新冠疫情致死率也與英國有同樣趨勢，去年Alpha疫情時，致死率為7％，當時台灣流感致死率約為0.34％，這一波BA.2、BA.5疫情整體致死率低於0.34，明顯下降，台灣也可以說達到「流感新冠肺炎」的現象。

陳秀熙表示，台灣目前社區免疫保護力高達61％，其中53％為自然感染率、8％為接種次世代疫苗的保護力，為台灣面對XBB以及BQ.1等新型變異株的一道強力的防火牆。近期台灣有大型的選舉活動，有著六成以上的社區保護力，再加上戴口罩、勤洗手的措施，選舉活動絕對是安全的，也能避免大流行的發生。

目前幼兒疫苗完整接種率仍相對偏低，台北醫學大學教授嚴明芳表示，從加拿大研究顯示，接種疫苗的兒童能遠遠降低住院率，沒打疫苗的0到4歲兒童住院率與流感住院率相比高於4倍、12歲到17歲沒打疫苗者與流感住院率高於1.5倍；如果沒打疫苗的兒童感染BA.2變異株，出現神經系統併發症以及使用呼吸器的機率都比流感高，呼籲未完整接種疫苗的幼兒盡速接種。

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