聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫苗掮客炸鍋 王必勝：所言屬實
疫苗掮客話題延燒，衛福部長薛瑞元以提供掮客名單「太幼稚、不想回答」。國民黨台北市長候選人蔣萬安質疑，永遠都在惡意編造謊言；民進黨候選人陳時中反嗆蔣「黑白湊、黑白罵」，政府對於民間的善意都非常感激，只是有奇怪的單位想在中間謀利益。無黨籍候選人黃珊珊說，全台民眾都沒薛瑞元幼稚，應公布掮客，難道也要封存卅年？
指揮官王必勝昨表示，掮客言論「所言皆屬實」，但很難確定對方就是掮客，大多透過在地人聯繫、接觸防疫人員，「確實有怪怪的單位、奇怪的公司」，況且人若在國外，指揮中心也告不到。
衛福部食藥署專家會議日前通過確認高端疫苗ＥＵＡ保護效益，立法院程序委員會昨通過國民黨團提案，把要求公布審查高端疫苗ＥＵＡ會議審查委員名單、會議記錄等，排入本周五院會討論事項。不過，王必勝說，法律並未規定揭露名單，且選前政治氛圍，一旦公布恐遭獵巫、肉搜，「我敢說這些一定會發生，會對不起這些委員。」
國民黨主席朱立倫說，難道民眾連問和知的權利都沒有？民眾會用選票告訴民進黨，台灣民主是人民作主。前總統馬英九也批評，薛非常不像個政務官，發現弊端應講出來，不然做政務官幹嘛？
疫情快報
▪【疫情專題】11月22日新增本土18,150例、境外移入29例 確診死亡38例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言