疫苗掮客炸鍋 王必勝：所言屬實

疫苗掮客話題延燒，衛福部長薛瑞元以提供掮客名單「太幼稚、不想回答」。國民黨台北市長候選人蔣萬安質疑，永遠都在惡意編造謊言；民進黨候選人陳時中反嗆蔣「黑白湊、黑白罵」，政府對於民間的善意都非常感激，只是有奇怪的單位想在中間謀利益。無黨籍候選人黃珊珊說，全台民眾都沒薛瑞元幼稚，應公布掮客，難道也要封存卅年？

指揮官王必勝昨表示，掮客言論「所言皆屬實」，但很難確定對方就是掮客，大多透過在地人聯繫、接觸防疫人員，「確實有怪怪的單位、奇怪的公司」，況且人若在國外，指揮中心也告不到。

衛福部食藥署專家會議日前通過確認高端疫苗ＥＵＡ保護效益，立法院程序委員會昨通過國民黨團提案，把要求公布審查高端疫苗ＥＵＡ會議審查委員名單、會議記錄等，排入本周五院會討論事項。不過，王必勝說，法律並未規定揭露名單，且選前政治氛圍，一旦公布恐遭獵巫、肉搜，「我敢說這些一定會發生，會對不起這些委員。」

國民黨主席朱立倫說，難道民眾連問和知的權利都沒有？民眾會用選票告訴民進黨，台灣民主是人民作主。前總統馬英九也批評，薛非常不像個政務官，發現弊端應講出來，不然做政務官幹嘛？

商品推薦