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中重症增66例 3歲童肺炎加護病房治療中

聯合報／ 記者鄒尚謙許政榆邱宜君／台北即時報導
今本土新增1萬8150例個案，死亡38例，中重症66例，分別為中症34、重症32例。圖／指揮中心提供
今本土新增1萬8150例個案，死亡38例，中重症66例，分別為中症34、重症32例。圖／指揮中心提供

今本土新增1萬8150例個案，死亡38例，中重症66例，分別為中症34、重症32例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今兩例較為年輕死亡個案，分別為20、30多歲男性，分別有先天疾病及慢性疾病；另增一例兒童重症，為肺炎個案目前仍在加護病房治療中。

羅一鈞表示，年輕死亡個案中一例20多歲男性，有先天性疾病，為住宿式機構住民，接種過4劑疫苗；個案於10月29日出現呼吸道症狀，快篩陽性確診，就醫住院診斷為肺炎，不幸於住院過程中併發呼吸衰竭，於11月4日過世。

另一例30多歲死亡個案，羅一鈞說明，該個案未接種過疫苗，有腦損傷等慢性神經系統疾病，長期臥床於家中，11月18日被家人發現昏迷，送醫時已無呼吸心跳，於急診PCR結果為陽性確診，不幸急救無效，當天過世，死因為新冠肺炎、腦損傷。

兒童中重症部分新增一例肺炎，為3歲男童，未接種過疫苗，有慢性神經統疾病，11月11日出現發燒、抽搐、嘔吐、痰多，11月14日至急診，經檢查有支氣管肺炎，同時新冠肺炎確診，收住加護病房，使用瑞德西韋、使用非侵襲性正壓呼吸器治療中，呼吸窘迫狀況有好轉，狀況穩定，但仍在加護病房持續治療中。

國內12歲以下兒童重症累計共270例，33例腦炎、29例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、177例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡，分別為13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

新冠肺炎 COVID-19

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