本土增1萬8150例 周志浩：較上周同期下降2%

今本土新增1萬8150例、境外移入29例，死亡個案則來到38例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，整體較上周二下降2%，目前還是維持下降趨勢，全台應處於疫情穩定狀態。

指揮中心表示，今日新增之18,150例本土病例，為8,405例男性、9,725例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,726例)，台中市(2,496例)，高雄市(2,431例)，台南市(1,754例)，桃園市(1,726例)，台北市(1,520例)，彰化縣(970例)，屏東縣(660例)，苗栗縣(538例)，新竹縣(498例)，雲林縣(466例)，新竹市(438例)，嘉義縣(331例)，宜蘭縣(317例)，南投縣(311例)，花蓮縣(249例)，嘉義市(243例)，基隆市(236例)，台東縣(142例)，金門縣(53例)，澎湖縣(42例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為23例男性、15例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月27日至11月19日，死亡日期介於10月5日至11月19日。

指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為12例男性、17例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自巴林、越南、澳大利亞(各1例)，另26例感染國家調查中。入境日期介於今年10月23日至11月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,945,336例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,749,533例排除)，其中8,193,072例確診，分別為37,315例境外移入、8,155,703例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,029例COVID-19死亡病例，其中14,012例本土，個案居住縣市分布為新北市2,778例、台北市1,549例、台中市1,469例、高雄市1,367例、桃園市1,044例、台南市1,039例、彰化縣863例、屏東縣553例、南投縣457例、雲林縣439例、苗栗縣381例、嘉義縣360例、宜蘭縣303例、基隆市302例、花蓮縣241例、嘉義市238例、新竹縣224例、台東縣183例、新竹市152例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。 圖／指揮中心提供

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