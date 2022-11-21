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BA.5疫情下探 專責病房開設率調降
新冠肺炎BA.5疫情連六周下降，上周（第46周）總病例12萬8420例，是這波疫情以來病例數最低的一周。指揮中心指揮官王必勝表示，較前一周14萬6000多例，下降12.3％。醫療應變組副組長羅一鈞表示，將再調降專責病房開設率。
羅一鈞表示，根據統計全台專責、負壓病房共6889床、空床4219床、空床率61.2%，其中台北區60.3%、北區69.7%、中區69.4%、南區45.6%、高屏區55.7%、東區70.7%。
49家集中檢疫所共7153床、空床數3118床、空床率43.6%；地方加強型防疫旅館降至18家，共933床、空床數641床、空床率68.7%。
羅一鈞表示，因應疫情趨緩和各區確診收治人數下降，上週醫療應變組會議討論決議將調整部分開設率，五百床以上專責隔離病床，東區從5%調整為至少3%、其他區至少5％，兩百床以上開設率至少3％。
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