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本土增1萬1888例 添中重症37例、41人死亡

中央社／ 台北21日電

中央流行疫情指揮中心說明，今天新增1萬1888例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症37例，其中41人死亡；另外，境外移入增27例。

新冠肺炎 COVID-19

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