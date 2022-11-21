快篩量能足 蘇揆指示：規畫下一輪長者及幼兒免費領

行政院長蘇貞昌今日上午召開擴大防疫會議指出，下周四（12/1）將調升入境人數上限為20萬人/周，讓民眾能夠提前規畫歲末年終相關行程，請指揮中心持續盤整國內防疫及醫療量能，做好萬全準備。

指揮中心表示，國內疫情全國新增病例數持續下降，降幅趨緩，中重症數指標呈下降趨勢，輕症/無症狀者為99.55%，隨邊境開放、入境數增加，將持續密切監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢。

指揮中心指出，10月13日調升入境總量為15萬人/周、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫（0+7）等措施，穩健開放至11月20日，入、出境人數均明顯成長。本周入境人數為10萬3718人次，較前一周增加9%，距15萬人上限約4.62萬人次，出境人數為8萬3511人次，較前一週增加6%。

而在持續滾動檢視國際及國內疫情並盤點國內防疫及醫療量能後，上周已宣布自12月1日起調升入境人數上限為20萬人/周。

指揮中心報告表示，目前疫苗接種作業順利、疫苗數量非常充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種；此外，有關家用快篩試劑的量能，羅氏快篩試劑至今年12月底的庫存約有4725萬劑，將留供明年1至6月實名制販售及因應突發疫情的安全儲備量需求。

蘇貞昌指出，上周五開放12歲以上民眾施打BA.5次世代疫苗，由於目前國內仍以BA.5疫情為主，請民眾踴躍前往接種BA.5次世代疫苗，提升保護力。此外，目前國內快篩試劑量能充足，請指揮中心視疫情發展情形及儲備量能再行規畫下一輪長者及幼兒免費領取快篩試劑。

蘇貞昌表示，近期針對疫情及指揮中心的相關謠言顯著增加，甚至有過往已澄清的謠言再次出現，請指揮中心針對任何不實訊息都要即時澄清，避免民眾遭受誤導。

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