莫德納BA.5次世代疫苗開打 首日6677人接種
莫德納BA.5次世代雙價疫苗昨天開打，首日共接種6677劑。疫情指揮中心呼籲，目前國內仍以BA.5疫情為主，建議優先接種BA.5次世代疫苗。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。莫德納BA.5次世代雙價疫苗昨天開始配送開打，共接種6677劑，至於莫德納BA.1次世代疫苗昨天共接種1萬3228劑。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪表示，昨天中午前才配送到各地衛生局，因為多數疫苗接種採預約制，配送的仍以BA.1次世代疫苗為多。另外就是目前只有部分縣市已在進行BA.5疫苗接種工作，不少縣市都是今天或明天才開打。
莊人祥說，配送到衛生局後，還要配送到其他地方、各醫療院所，所以第1天打氣通常不好；預期第1週施打情況應該還是不錯，因為很多都是預約，之前就開預約，才會有可能排進去。
指揮中心指揮官王必勝昨天在疫情記者會中表示，由於國內現在仍以BA.5疫情為主，政策方向會建議先打BA.5次世代疫苗。
根據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種2萬7544人次，截至目前為止累計接種6394萬6756人次；接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.5%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率74%，第2次追加劑接種率16.8%（65歲以上接種率42.7%）。
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