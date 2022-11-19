較上周減少13.9%！本土+1萬6514 境外+57 死亡+59

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1萬6571例COVID-19確定病例，分別為1萬6514例本土個案及57例境外移入；另確診個案中新增59例死亡。發言人莊人祥表示，今日新增病例數較上周六2658例，減少13.9%。

指揮中心表示，今日新增之16,514例本土病例，為7,501例男性、8,997例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,679例)，台中市(2,219例)，高雄市(2,184例)，桃園市(1,695例)，台南市(1,632例)，台北市(1,464例)，彰化縣(800例)，屏東縣(553例)，新竹縣(491例)，雲林縣(423例)，新竹市(406例)，苗栗縣(375例)，嘉義縣(296例)，南投縣(294例)，宜蘭縣(243例)，基隆市(213例)，嘉義市(182例)，花蓮縣(174例)，台東縣(108例)，金門縣(47例)，澎湖縣(33例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為37例男性、22例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、且均具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月30日至11月15日，死亡日期介於10月17日至11月16日。

指揮中心說明，今日新增57例境外移入個案中，為23例男性、34例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自泰國4例，越南3例，馬來西亞2例，日本、義大利、韓國(各1例)移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年10月19日至11月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,885,141例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,735,625例排除)，其中8,146,790例確診，分別為37,218例境外移入、8,109,518例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計13,907例COVID-19死亡病例，其中13,890例本土，個案居住縣市分布為新北市2,764例、台北市1,539例、台中市1,454例、高雄市1,349例、桃園市1,030例、台南市1,027例、彰化縣855例、屏東縣548例、南投縣450例、雲林縣433例、苗栗縣377例、嘉義縣358例、宜蘭縣301例、基隆市301例、花蓮縣240例、嘉義市238例、新竹縣223例、台東縣183例、新竹市151例、澎湖縣36例，金門縣33例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。 國內新增1萬6571例COVID-19確定病例，分別為1萬6514例本土個案及57例境外移入；另確診個案中新增59例死亡。圖／指揮中心提供 國內新增1萬6571例COVID-19確定病例，分別為1萬6514例本土個案及57例境外移入；另確診個案中新增59例死亡。圖／指揮中心提供 國內新增1萬6571例COVID-19確定病例，分別為1萬6514例本土個案及57例境外移入；另確診個案中新增59例死亡。圖／指揮中心提供

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