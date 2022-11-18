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疫情未平息 指揮中心估11月26日5至7萬人無法投票

聯合報／ 記者許政榆沈能元／台北即時報導
王必勝說，根據現在染疫的趨勢，11月21日至11月26日這區間，扣掉20歲以下無法投票者，經過估計約有5至7萬人會受到影響。圖／指揮中心提供
王必勝說，根據現在染疫的趨勢，11月21日至11月26日這區間，扣掉20歲以下無法投票者，經過估計約有5至7萬人會受到影響。圖／指揮中心提供

2022九合一選舉（地方公職人員選舉）將在11月26日舉辦，雖確診者檢疫規定改為「5+n」，但若11月21日確診者，即有可能無法投票。對此，指揮中心指揮官王必勝說，若以現在染疫趨勢，估計無法投票的人數「約有5至7萬人」。

指揮中心日前宣布，11月14日起確診者隔離期縮短成「5+n」，確診者隔離5天後，不論快篩結果陰性或陽性，都可以出門；但若篩檢陽性，需進行1至7天的自主健康管理，若7天內快篩陰性，即可解除自主健康管理。自主管理期間，應避免聚餐、出入易接觸不特定對象場所。

但根據推算，若在11月21日後染疫者，因「5+n」無法投票，王必勝說，根據現在染疫的趨勢，11月21日至11月26日這區間，扣掉20歲以下無法投票者，經過估計約有5至7萬人會受到影響。

媒體詢問，若民眾在家快篩陽，但未經過醫師確診，是否可以參與投票？或有相關法規可制止？王必勝表示，民眾若沒有完成確診的動作，就是還沒確診，很難去約束、制止，但他特別呼籲，若民眾有症狀且快篩陽性，「我強力希望也建議不要去投票，不要把疾病傳染給別人」。

中選會日前宣布，將規畫「防疫專區」提供有發燒、呼吸道症狀的投票人進行投票，但有民眾憂心會被標籤化而不敢投票。對此，王必勝表示，中選會重視此次投開票作業，因此規畫不同路徑，也可說是「綠色通道」，不會影響他人，況且出現發燒、呼吸道症狀不一定是感染新冠病毒，如感染流感等，都可能出現呼吸道症狀，應不會有標籤化的問題。

新冠肺炎 COVID-19 2022大選 中選會

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