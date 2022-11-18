台灣新冠死亡率高 專家批陳時中設「醫療障礙」

新冠疫情從爆發至今已破八百多萬人染疫、一萬三千多人死亡，中華民國防疫學會理事長王任賢昨批評，台灣新冠死亡率高達千分之五，直指是被陳時中設下醫療障礙害的。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨拿出經濟學人數據，台灣與ＯＥＣＤ（經濟合作暨發展組織）及新加坡共四十個國家相比，台灣超額死亡第四低。

王任賢批評，台灣防疫最大的問題是「就醫障礙」，就醫障礙造成的染疫致死率過高，而醫療障礙就是衛福部前部長陳時中所設下的，讓到院前死亡病患增加，連帶造成非新冠病患的死亡率提升。

依照國際間Omicron死亡率約萬分之三推算，單日死亡人數約莫十多位，可是台灣死亡率已來到千分之五，以今年七月十一日的統計為例，仍有九十六人染疫亡。王任賢表示，不該以醫療政策來保全醫療量能，醫師的天職就是將病患醫治好，設下醫療障礙反而增加死亡率，此時，陳時中投入選戰之中，非常不負責任。

莊人祥表示，「經濟學人」截至今年十一月十二日統計資料回應，若要論到院前死亡病患增加與否，確實要以「超額死亡」的數據分析較為客觀，而台灣的超額死亡約為八百多例，是ＯＥＣＤ會員國等四十個國家中第四低，低於新加坡、日本；不過，他也說，部分國家在新冠肺炎造成的死亡原因，採較嚴格方式認定，都會影響到統計數據。

至於台灣新冠肺炎的致死率在ＯＥＣＤ國家中排名第六低，致死率為百分之○點一七；累積確診死亡率則是第四低，每百萬人中有五七二人，雖比新加坡、日本、紐西蘭還高，但仍較韓國、澳洲、冰島等國低。

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