遭批新冠死亡率超高 指揮中心再拿「經濟學人」澄清
中華民國防疫學會理事長王任賢日前批評，依照國際間Omicron死亡率約萬分之三推算，單日死亡人數頂多十多位，但台灣死亡率卻高達千分之五。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，和世界上38個OECD（經濟合作暨發展組織）國家相比，台灣的死亡率第四低。
莊人祥表示，依據「經濟學人」截至今年11月12日資料顯示，我國疫情與其他經濟合作暨發展組織(OECD)國家相比，每十萬人口COVID-19累積超額死亡數排名為第4低(每十萬人口57人)，相較歐美國家，我國整體超額死亡數相對較低，亦較韓、日、新加坡為低；此外，我國COVID-19致死率為OECD國家中第6低(0.17%)、累積確診死亡率為OECD國家中第4低(每百萬人口572人)。
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