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魔獸無罩趴趴走！王必勝說「要了解一下」 網轟雙標

聯合新聞網／ 綜合報導
「魔獸」（Dwight Howard）加盟桃園雲豹，是台灣籃壇史上最大咖的洋將。 記者余承翰攝影／報系資料照
「魔獸」（Dwight Howard）加盟桃園雲豹，是台灣籃壇史上最大咖的洋將。 記者余承翰攝影／報系資料照

NBA前球星「魔獸」霍華德加入台灣T1聯盟桃園永豐雲豹，日前逛夜市大啖台灣小吃還開IG直播，只見他一路吃糖葫蘆、打彈珠、射氣球、夾娃娃，有吃有玩。球迷捕捉「野生霍華德」爭相合影，他毫無架子親切合照，還抱小朋友、幫簽名。霍華德無罩逛夜市的畫面一出，也掀起PTT網友熱議，「魔獸都不用戴口罩嗎？」

對於「魔獸」逛夜市未戴口罩一事，王必勝16日在防疫記者會上表示，「我們會去了解一下，必要時會通知球團，球團會再通知外籍球員要遵守國內的口罩規定。」王必勝表示，不確定是否因為拍攝、照相或主持活動，假設是，就可以暫時拿下口罩。

網友質疑開罰雙標，「0+7指引寫好看的嗎？還是只對台灣人有效？」、「罰老百姓時，不是這個嘴臉呀」、「戴口罩合不合理是一回事，指揮中心雙標不敢罰外國人又是另一回事」、「了解三小！ 就雙標啊」、「外勞離開宿舍門五秒罰10萬」、「台灣人直接罰！外國人就問一下再說？」、「若台灣網紅一樣行為 你也用一樣標準嗎？」

有人覺得口罩禁令早該鬆綁，「2022年底了， 還在口罩獵巫？可以取消了」、「讓世界看見台灣 讚。人家在美國早就沒在戴」、「 散步本來就不用戴口罩不是嗎」、「看看我們的口罩令有多荒謬」。

也有人虧，「叫他戴說不定不爽就回去了」、「人家委屈來台灣，大家給個方便不行膩」、「你去提醒他戴，他心理應該在想：落後國家」、「開罰=激怒球迷=掉選票，懂了」、「 208公分的人吸的空氣，和平均170的台灣人不同，所以可以免帶」。

根據現行防疫規定，「直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時」得免戴口罩。至於口罩禁令，王必勝說，第一階段解禁最快十一月底實施，屆時將開放室外某些場合免戴口罩，室內維持佩戴。

新冠肺炎 COVID-19

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