確診5+n、24類工作者取消3劑令 新制上路一次看
自今天起，國內防疫制度再放寬，COVID-19確診者居家照護隔離天數調整為5+n天；「接觸不特定人士或無法保持社交距離」場所工作人員，包含教職人員等24類對象，取消3劑令。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情脫離高原期，連續5週往下走，據統計，11月6日至12日確診增加14.6萬多例，較10月30日至11月5日19.7萬多例，降低25.7%，中央流行疫情指揮中心預計未來一週降幅仍會超過10%。
●確診者放寬5+n隔離
確診者隔離分兩階段放寬，今天起，COVID-19確診者從7+n調整為5+n方案，n天數介於0至7天。隔離期滿無論快篩結果，皆可自由外出，須全程配戴口罩，解除隔離後，快篩陽性者須持續自主健康管理，最多7天；快篩陰性者可提早解除自主健康管理。
●24類場所工作者取消3劑令
取消疫苗3劑令的對象，包含COVID-19公費疫苗1、2、3、7類對象、矯正機關、殯葬業場所及24類場所工作人員。上述人員如果在工作或活動期間出現發燒、疑似呼吸道症狀，須儘速戴上口罩，使用家用快篩試劑檢測，陰性者仍建議在家休息或持續觀察症狀必要時再進行快篩。
疫情趨緩，各界關注口罩鬆綁進度，第1階段戶外場所口罩鬆綁預計11月上路，未來第2階段初步規劃，改為正面表列應配戴口罩場所，如醫療長照場所、密閉大眾交通工具，其他地點不強制戴。
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