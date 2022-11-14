快訊

關水門太慢通知害車泡水！柯文哲宣布發慰助金 汽車2萬、機車2千

中職／三商虎隊洋砲巧克力過世 國聯前盜壘王人生落幕

老派工作很潮！美國的「調酒黃金年代」

確診5+n、24類工作者取消3劑令 新制上路一次看

中央社／ 台北14日電

自今天起，國內防疫制度再放寬，COVID-19確診者居家照護隔離天數調整為5+n天；「接觸不特定人士或無法保持社交距離」場所工作人員，包含教職人員等24類對象，取消3劑令。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情脫離高原期，連續5週往下走，據統計，11月6日至12日確診增加14.6萬多例，較10月30日至11月5日19.7萬多例，降低25.7%，中央流行疫情指揮中心預計未來一週降幅仍會超過10%。

●確診者放寬5+n隔離

確診者隔離分兩階段放寬，今天起，COVID-19確診者從7+n調整為5+n方案，n天數介於0至7天。隔離期滿無論快篩結果，皆可自由外出，須全程配戴口罩，解除隔離後，快篩陽性者須持續自主健康管理，最多7天；快篩陰性者可提早解除自主健康管理。

●24類場所工作者取消3劑令

取消疫苗3劑令的對象，包含COVID-19公費疫苗1、2、3、7類對象、矯正機關、殯葬業場所及24類場所工作人員。上述人員如果在工作或活動期間出現發燒、疑似呼吸道症狀，須儘速戴上口罩，使用家用快篩試劑檢測，陰性者仍建議在家休息或持續觀察症狀必要時再進行快篩。

疫情趨緩，各界關注口罩鬆綁進度，第1階段戶外場所口罩鬆綁預計11月上路，未來第2階段初步規劃，改為正面表列應配戴口罩場所，如醫療長照場所、密閉大眾交通工具，其他地點不強制戴。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

周病例跌破15萬 口罩何時解禁指揮中心下午2時說明

確診隔離改「5+0」！勞保傷病給付明起縮水 算法報你知

中部2歲童已打公費疫苗竟「頭長角」染肺炎鏈球菌亡

台中BA.5次世代疫苗明開放上網預約 11月19日院所開打

相關新聞

周病例跌破15萬 口罩何時解禁指揮中心下午2時說明

新冠肺炎疫情持續降溫，連續五周下降，上周總病例為14萬6512例，單周病例降至15萬以下。口罩第一階段解禁何時宣布、上路...

確診5+n、24類工作者取消3劑令 新制上路一次看

自今天起，國內防疫制度再放寬，COVID-19確診者居家照護隔離天數調整為5+n天；「接觸不特定人士或無法保持社交距離」...

「5+N」今上路 蘇揆：持續觀察疫情發展

行政院長蘇貞昌今召開擴大防疫會議表示，自上周一放寬接觸者及非重症確診者隔離/自主健康管理等措施為「7+N」後，國內新增病...

病例連5周下降…口罩何時解禁 下周定案

疫情連兩天跌破兩萬，昨新增一萬八五七一例本土個案、六十一例死亡。指揮中心發言人莊人祥說，病例連續五周下降，預計本周以每天...

單周病例跌破15萬 口罩解禁最快下周有譜

本土新冠肺炎疫情持續降溫，連兩天跌破兩萬。指揮中心發言人莊人祥表示，病例已連續五周下降，上周總病例為14萬6513例，較...

147中重症、61死！2歲女童重症眼皮浮腫、腹脹 已出院

國內今天新增新冠肺炎死亡個案61例、中重症147例，包括新增一例兩歲女童，確診一個月後出現眼皮浮腫等症狀，懷疑是孩童多炎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。