隔離滿5日後仍快篩陽可否出門？網掀兩派論戰

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩週「快篩陽可否出門」話題的網路聲量表現，帶您了解快篩陽性外出相關規範的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情看法。

近日，指揮中心宣布將縮短確診者的隔離天數，從11月7日起先開始實施7+n新制，再於11月14日後開始縮短為5+n，相關消息一出，立刻在網路上引發熱烈的討論。

網議確診者能否出門投票 「5+n」通過引爆社群

▲快篩陽性可否出門 近期網路討論聲量 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近兩週網友對於「快篩陽出門」的討論聲量，可發現隨著月底的選舉越來越近，民眾也開始關心確診者否出門投票的話題，不少網友發問「如果隔離還剩很久怎麼辦？」，指揮中心對此回應將調整「7+7」隔離天數等相關防疫措施，減少受影響的人，並於10月30日表示「將與專家開會討論是否把隔離期縮短至5天」，消息一出，帶動網友關注。

11月2日，指揮中心二度開會，並決議將於11月14日起實施「5+n」防疫新制，相關新聞引發民眾熱烈討論，關於快篩陽可否出門的相關話題聲量來到高峰。隔天11月3日，話題熱度依舊，不少民眾湧入討論區與社群，針對確診者隔離滿5日，快篩陽性也可出門的規範發表支持與反對意見。

規範放寬是趨勢？網議：考驗人性的政策

▲ 隔離滿5日後快篩陽性可否出門 兩派網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

指揮中心通過「5+n」新制後民眾反應兩極，其中，許多「支持」的民眾希望台灣跟隨其他國家的腳步，習慣「疫情流感化」，盡早回到正常生活，也有網友說道「我4天就陰性了，的確繼續關也沒意義」，認為提早康復的人若照原先規定隔離，無法回到工作崗位，反而會對社會造成損失；此外，有民眾提及即將到來的選舉投票，說道「讓確診者可以出門投票，反而可以分流控管」，認為將確診者與一班頭票者分開排隊，並且透過縮短隔離期的方式，讓民眾不會因為害怕無法投票而隱匿通報，「搞不好反而能降低黑數」。

另一方面，「不支持」的民眾則擔心「自主健康管理無法落實」，紛紛留言「可以出門還要禁止在外面用餐，搭乘大眾運輸工具，請問你知道他有遵守嗎？」，表示就算政府規定隔離期滿5日陽性者出門需遵守相關規範，但由於未嚴格執行檢查，還是有可以鑽漏洞的空間，也有網友提及「傳染力問題」，說道「我記得我之前隔離期第五天的時候還在瘋狂咳嗽，這樣真的行嗎？」，表示對於確診5天的病毒量是否安全感到懷疑，並指出儘管禁止群聚、聚餐，卻無法限制確診者進入「公廁」等關乎生理需求地點，認為對於確診者出門的相關規範仍不夠完善。

雖然從11月14日起確診者只需隔離滿５天後就能出門，但因為針對後續自主健康管理較難嚴格盤查，因此十分仰賴社會大眾的誠實執行，才能保護家人與朋友的健康。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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