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中重症+137例 40多歲女敗血症住院5天染疫 2周後死亡
中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症137例，包括100例中症、37例重症。死亡新增62例中，較年輕為2名40多歲女性。其中一名女性因敗血症住院治療，後續院內感染新冠肺炎，雖使用抗病毒藥物治療，但仍不幸死亡。
指揮中心發言人莊人祥說，該名40多歲女性曾接種3劑疫苗，有癌症病史，10月18日因近日食慾差、虛弱、腹痛、黃疸入院，經醫師診斷敗血症，有發燒，10月22日確診新冠肺炎，使用莫納皮拉韋藥物治療，但仍不幸於11月7日死亡，死因為泌尿道感染併菌血症、新冠確診、癌症。
另一名死亡個案40多歲女性，有氣喘、糖尿病史，曾接種3劑疫苗，10月10日因呼吸困難至診所就診，病況未改善，10月22日至醫院就診，採檢PCR確診，因氧氣濃度偏低、肺炎、呼吸窘迫轉院至醫學中心，11月8日死亡。死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。
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