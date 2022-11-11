本土+20269 境外+37 死亡+62 較前一周下降26.4%

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增20306例COVID-19確定病例，分別為20269例本土個案及37例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增病例相較上周五27547例，下降26.3%，都是在下降25%範圍內，疫情持續下降中。

指揮中心表示，今日新增之20,269例本土病例，為9,144例男性、11,107例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,225例)，高雄市(2,844例)，台中市(2,659例)，桃園市(2,023例)，台南市(1,988例)，台北市(1,683例)，彰化縣(1,131例)，屏東縣(652例)，雲林縣(555例)，新竹縣(523例)，苗栗縣(473例)，新竹市(447例)，嘉義縣(402例)，南投縣(378例)，宜蘭縣(296例)，嘉義市(293例)，基隆市(269例)，花蓮縣(177例)，台東縣(135例)，澎湖縣(58例)，金門縣(52例)，連江縣(6例)。

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為36例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月22日至11月7日，死亡日期介於10月1日至11月8日。

指揮中心說，今日新增37例境外移入個案中，為18例男性、19例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自日本(2例)，韓國、泰國、印尼(各1例)移入，另32例感染國家調查中。入境日期介於今年10月13日至11月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,694,238例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,695,013例排除) ， 其中7,996,490例確診，分別為36,845例境外移入、7,959,591例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計13,441例COVID-19死亡病例，其中13,424例本土，個案居住縣市分布為新北市2,706例、台北市1,509例、台中市1,379例、高雄市1,291例、桃園市1,010例、台南市997例、彰化縣788例、屏東縣532例、南投縣428例、雲林縣417例、苗栗縣364例、嘉義縣345例、基隆市293例、宜蘭縣289例、花蓮縣234例、嘉義市225例、新竹縣218例、台東縣182例、新竹市149例、澎湖縣35例，金門縣33例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。 國內新增20306例COVID-19確定病例，分別為20269例本土個案及37例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。圖／指揮中心提供 指揮中心發言人莊人祥（左）、指揮官王必勝（右）。記者許政榆／攝影 本土病例分析。圖／指揮中心提供 國內新增20306例COVID-19確定病例，分別為20269例本土個案及37例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。圖／指揮中心提供 本土病例分析。圖／指揮中心提供 國內新增20306例COVID-19確定病例，分別為20269例本土個案及37例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。圖／指揮中心提供 國內新增20306例COVID-19確定病例，分別為20269例本土個案及37例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。圖／指揮中心提供

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