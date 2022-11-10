近6000人判7日確診 11日起簡訊通知填報接觸者隔離

確診者的同住接觸者自11月7日起改0+7自主防疫，指揮中心今天晚間說明，近6000名6日經醫師診療通報、7日判確診民眾，採專案簡訊通知，明天起可補填同住接觸者0+7自主防疫或3+4居家隔離。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，11月7日起，同住接觸者無論是否完成疫苗追加劑，均從3+4居家隔離改為實施0+7自主防疫，匡列為接觸者當天需快篩1次，自主防疫地點須符合1人1室、獨立衛浴，民眾外出需要持有2天內快篩陰性結果，禁止前往長照機構及醫院陪、探病。

近日不少民眾向衛生單位反映，搞不清楚過度期通報者該如何是好，針對11月6日經醫師診療通報、11月7日始研判確診民眾的同住接觸者到底應該選擇「3+4」或「0+7」，中央流行疫情指揮中心今天晚間透過新聞稿給出答案。

指揮中心說明，自11月7日起，調整確診者接觸者全面採行「0+7自主防疫」措施，但經指揮中心清查，11月6日經醫師診療並以健保IC卡進行通報，11月7日始研判確診民眾將近6000人，其同住接觸者已由確診者通知並選擇採行「3+4」居家隔離措施者。

指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，上述對象將採專案方式透過「確診個案自主回報疫調系統」再次發送簡訊連結進行同住接觸者補匡列作業。考量11月6日確診者接觸者，隔離期滿日為11月9日，不再發送接觸者居家隔離通知書，改提供數位隔離證明，補填作業自明天執行至11月17日。

針對回報同住接觸者資料，系統明天上午11時前發送簡訊連結給確診民眾，確診者應於17日（含）前回填個人及同住接觸者相關資料，其中接觸者資料僅須填寫發病前2日至11月6日期間有同住接觸同住者，送出前請務必再次確認資料正確且完整；若填報資料有誤，民眾仍可於24小時內修改1次。

至於申請接觸者隔離證明，莊人祥說，選擇「3+4」居家隔離民眾，確診者於填寫資料當日中午12時前完成填報，其接觸者次日即可至數位新冠病毒健康證明系統，或使用健康存摺APP申請「接觸者隔離證明」；若於中午12時後完成資料填報者，數位證明申請將順延1日。

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