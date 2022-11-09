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北市明起開放預約莫德納次世代疫苗 7醫院提供逾4000名額

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市第37期預約平台將於11月10、11日起開放預約莫德納次世代BA.4／5疫苗。聯合報系資料照
台北市第37期預約平台將於11月10、11日起開放預約莫德納次世代BA.4／5疫苗。聯合報系資料照

莫德納次世代BA.4／5疫苗即將於11月18日開打，北市衛生局表示，台北市第37期預約平台將於11月10、11日起開放預約，預約時間為早上9時至晚上9時，11月18、19日2天施打，總計提供超過4000個名額。

11月18日和19日包含台大醫院、長庚醫院（於田徑場）、新光醫院及北市聯醫中興院區、陽明院區、忠孝院區（於成德市場）及萬華醫院等共7家醫院提供預約接種服務。

衛生局表示，現階段國內核准接種莫德納次世代BA.4／5疫苗含原型株及Omicron BA.4／5變異株抗原，研究顯示次世代疫苗對抗Omicron變異株有較佳的免疫反應。

依據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，莫德納次世代BA.4／5疫苗提供滿12歲以上民眾接種追加劑（含第1次、第2次及第3次追加劑）使用，接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑間隔至少12周（84天）。曾確診者則建議距發病日／確診日3個月後再接種，以延長疫苗保護力。

衛生局提醒，本土Omicron變異株仍以BA.5為主要感染病毒株，且疫情回升風險持續存在，呼籲符合資格對象儘快完成接種，提升自身免疫保護力。

此外，民眾登記前應先確認符合本次接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。

新冠肺炎 COVID-19 次世代疫苗

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