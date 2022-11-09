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苗縣+471 上周全縣共138人重複感染

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今天新增471例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增471例。圖／苗栗縣政府提供

﻿苗栗縣今天新增471例，今年迄今累計本土案例達17萬4376人，人口占比確診率達32.58%。

苗栗縣衛生局長張蕊仙指出，疫情雖持續下降，但民眾不是染疫後3個月內一定有「無敵星星」保護，可能仍要視感染的病毒量、個人免疫反應及是否接種過疫苗等因素，才能評斷重複感染的機率，且每人感染新冠病毒的次數是沒有限制的，因此仍須做好防疫。

衛生局表示，依疾管署公告國內重複感染個案累計6萬5808人，上周新增總確診數19.7萬例，其中約6700多例重複感染，占比3%；苗栗縣上周確診4470人中，重複感染138人也約占3%，目前全縣累計已有492人重複感染。

衛生局表示，民眾快篩陽性經醫師判定確診後，依「傳染病防治法」必須在24小時內通報，患者要求醫師不要通報會造成醫師觸法受罰，後續開立藥物的程序也都無法進行，將影響治療權益，希望民眾以自身健康為重。

縣府叮嚀鄉親，11月14日起確診者居家照護改為「5+N」，確診者5天隔離期間仍不得外出，若非緊急就醫就外出，例如前往投票，可依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第13條規定處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以上200萬元以下罰金，請民眾務必遵守防疫規定，避免違規受罰。

﻿苗栗縣今天新增471例，人口占比確診率達32.58%。圖／苗栗縣政府提供
﻿苗栗縣今天新增471例，人口占比確診率達32.58%。圖／苗栗縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19

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