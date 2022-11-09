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自然感染與疫苗保護力 陳秀熙估12月低於6成

中央社／ 台北9日電

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中說，台灣COVID-19的疫苗、自然感染保護力隨時間下降，預估12月低於6成，脆弱族群應盡快打次世代疫苗

陳秀熙團隊今天透過線上直播，分享COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國際疫情及科學研究趨勢。

陳秀熙提到，台灣6到8月間的BA.2病毒珠，以及9月至今的BA.5兩波流行，康復者形成的免疫保護防火牆，在10月可產生57%社區免疫保護力，加上接種疫苗產生的11%保護力，整體達68%。

但上述2項保護力也會隨時間下降，陳秀熙預估11月仍有約60%的保護力，但到12月時，自然感染保護力剩46%，按照目前接種進度，12月的疫苗保護力約為12%，兩者合計將低於60%。

陳秀熙呼籲年長者、脆弱族群、慢性病族群等儘快施打次世代疫苗，來補足隨時間下降的免疫保護力。台灣目前18歲以上次世代疫苗接種率僅7%，而原始株第4劑疫苗接種率也只有11%，仍須加強，才能防堵未來新興變異株造成的新一波流行。

陳秀熙提到，NPI（非藥物介入措施）可慢慢從硬性規定轉為軟性自主管理，例如解除戶外戴口罩的規定，但搭乘大眾運輸仍要維持戴口罩，公共場所須注意社交距離和清潔消毒。

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