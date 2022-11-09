1.3億劑快篩試劑擴大3類族群 王必勝曝受惠逾60萬人

新冠肺炎快篩試劑仍有1.3億劑，指揮中心今決議擴大發放對象，指揮官王必勝說，發放資格從0至6歲擴大至0至12歲兒童，主因是國小學童現在感染流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV）人數是滿多的，希望藉由快篩及早及正確診斷；此外，也將針對60多萬名中低收及低收入戶加以發放，而發放單位於國小學童部分由地方教育局，而中低收入戶等由地方社會局、社政單位發放，預計本周五對外說明相關實施日期，預計11月底前上路實施。

王必勝今參加「國軍退除役官兵輔導委員會北區醫療及安養機構優良醫師表揚大會暨台北榮總111年醫師節慶祝大會」並於會前受訪。王必勝說，擴大快篩試劑發放，不是特別要消耗試劑，還是有目的存在，因快篩試劑還需拆封、分裝，且經物流配送、各縣市政府合作等複雜過程，還需要一點時間才會正式上路。

至於，高端公司昨提告防疫學會理事長王任賢，王必勝說，「我不知道此事，也是昨天看到新聞報導才知道，而那是他們（高端）的事。」

對於王任賢指高端疫苗是無效疫苗，王必勝說，「我想有效、無效不是誰說了算，而是要看科學數據」，一切都是以科學數據及效用為主。

國民黨認為衛福部疾管署為高端疫苗審查保護效益的槍手並要提告。王必勝說，「尊重他們（國民黨）的想法」，但疾管署的疫苗大數據分析是執行必要執行的業務，不是為了哪一家公司，而是要了解全民施打單價疫苗後所呈現的相關結果，這是為了全民，並對於往後全民資訊提供、制定疫苗政策參考等有非常重要的價值。

關於網路盛傳北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰是審查高端疫苗保護效力委員等不實說法，王必勝說，這部分已經處理了，由法務部刑事警察局針對PTT不實訊息進行查處，並會在周五對外說明。 1.3億劑快篩試劑將擴大3類族群，指揮中心指揮官王必勝說，預計於11月底前開始發放。記者沈能元／攝影

商品推薦