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快篩確定擴大發放 指揮中心下午2時記者會

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮中心下午2時舉行記者會說明。記者會由指揮官王必勝主持。圖／指揮中心提供
指揮中心下午2時舉行記者會說明。記者會由指揮官王必勝主持。圖／指揮中心提供

快篩試劑庫存大約還有1.3億劑，距離限期約還剩13至14個月。指揮中心指揮官王必勝上午表示，確定擴大12歲以下兒童及中低收入戶免費快篩發送。但發放方式等細節，有待下午2時指揮中心舉行記者會說明。記者會由指揮官王必勝主持。

王必勝上午在台北榮總舉行的「國軍退除役官兵輔導委員會北區醫療及安養機構優良醫師表揚大會暨台北榮總醫師節慶祝大會」表示，確定擴大12歲以下兒童及中低收入戶免費快篩發送，受惠人數將逾60萬人。戶外口罩鬆綁也持續討論中，新制預計可在11月上路。

另外，BA.5次世代疫苗將於今天到貨，預計11月18日開打。是否公布優先接種對象等方式，也是今天關注焦點。

新冠肺炎 COVID-19 快篩試劑

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