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擴大免費快篩、戶外口罩鬆綁 2新制擬11月上路

中央社／ 台北9日電
戶外口罩鬆綁持續討論中。示意圖／Ingimage
戶外口罩鬆綁持續討論中。示意圖／Ingimage

指揮中心指揮官王必勝今天表示，確定擴大12歲以下兒童及中低收入戶免費快篩發送，受惠人數將逾60萬人；另外，戶外口罩鬆綁持續討論中，2項新制預計都可以在11月推行上路。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑庫存大約還有1.3億劑，多數效期落在112年底或113年初，距離限期大約還有13至14個月，以效期推算，未來大概每個月需要消耗1000萬劑，才不會出現過期快篩試劑剩餘過量問題。

除現行65歲以上長者及6歲以下幼兒免費發放以外，指揮中心研擬增加中低收入戶，及擴大7至12歲兒童，以1個月免費發放5劑為規劃方向，避免快篩過剩。

王必勝今天上午出席台北榮總舉行的「國軍退除役官兵輔導委員會北區醫療及安養機構優良醫師表揚大會暨台北榮總醫師節慶祝大會」，會前接受媒體聯訪表示，現階段已確定擴大12歲以下兒童及中低收入戶免費領取快篩。

王必勝進一步說明，增加7至12歲國小學童，主因是近期校園流感及呼吸道融合病毒（RSV）人數增加，透過快篩能有效鑑別診斷，發放交由地方教育局處理；另外，中低收戶對象受惠約60多萬人，由地方社政單位發放，詳細內容11日公布，物流運送人力籌備後，新制11月上路可能性高。

另外，口罩鬆綁政策備受關注，王必勝說，隨著疫情加速趨緩，國內口罩政策可分階段鬆綁，第一階段尚未定案，不排除參考世界衛生組織（WHO）建議，戶外不用強制配戴，但室內人潮擁擠處仍應戴上口罩，開放場所牽涉廣，仍待詳細規劃，新制可望在11月上路。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 王必勝

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