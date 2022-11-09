聽新聞
test
0:00 / 0:00

口罩令鬆綁？指揮中心擬戶外不強制

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙／台北報導

新冠肺炎疫情持續降溫，昨新增二萬四九三五例本土個案，較上周同日又下降二成七；另增卅三例中重症、十五例死亡，雙雙創下這波BA.5疫情以來新低紀錄。指揮中心正考慮分階段鬆綁口罩禁令，傾向戶外不需強制戴口罩，但室內和人潮擁擠場所則維持現況，繼續戴口罩。

長照住宿式機構的快篩陽性率也逐步下降，機構住民從百分之一點三降至百分之一點一、工作人員維持百分之零點七。醫療應變組副組長羅一鈞說，住民陽性率連續三周上升或持平，終於出現反轉，將嚴密觀察下降趨勢，決定是否調整篩檢頻率。

另外，目前全國醫療院所空床率約五成三，北區空床率更達六成以上，指揮中心決議，將台北區及北區的專責病床開設率從百分之八至百分之十，調降為百分之六至百分之十。

指揮中心發言人莊人祥說，這波疫情下降速度較快速，本月就會討論口罩解禁，目前正蒐集資料，其中包括世界衛生組織建議，考慮戶外不需強制戴口罩，室內和人潮擁擠之處則要戴口罩。口罩解禁擬分階段鬆綁，但第一階段戶外先解禁尚未定案。

新冠肺炎 COVID-19 快篩陽性 疫情 口罩 長照 羅一鈞 莊人祥

延伸閱讀

投票當周確診者違規外出會開罰 ！ 莊人祥：可罰20萬至100萬元

戶外口罩解禁有望 指揮中心：本月將討論

公布專家打臉自己？ 莊人祥：為了證明真的有請專家

死亡、中重症雙創新低 專責病床開設率調降

相關新聞

口罩令鬆綁？指揮中心擬戶外不強制

新冠肺炎疫情持續降溫，昨新增二萬四九三五例本土個案，較上周同日又下降二成七；另增卅三例中重症、十五例死亡，雙雙創下這波B...

高端不滿遭指「無效疫苗」提告 王任賢回應：此為壓制反對者

高端公司今發出最新聲明，指中華民國防疫學會理事長王任賢多次於平面媒體指稱高端疫苗為無效疫苗、涉貪瀆、違規取得EUA等不實...

苗縣+546 人口占比確診率達32.5%

苗栗縣今天新增546例，今年迄今累計本土案例達17萬3928人，人口占比確診率達32.5%。

投票當周確診者違規外出 莊人祥：可罰20萬至200萬元

九合一大選剩下不到三周，雖然中選會規定確診者不能外出投票，但各地方選委會方法不一，有的縣市要提供確診隔離者名單給投票所，...

戶外口罩解禁有望 指揮中心：本月將討論

國內新冠肺炎持續降溫，近幾天病例數都較上周同日下降二成左右。指揮中心發言人莊人祥表示，疫情下降的確比較快速，口罩解禁會在...

公布專家打臉自己？ 莊人祥：為了證明真的有請專家

指揮中心指揮官王必勝昨天下午才稱為保護專家不公布名單，晚間就在其臉書透露14位專家的背景；外界質疑是為了前指揮官陳時中護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。