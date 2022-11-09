口罩令鬆綁？指揮中心擬戶外不強制

新冠肺炎疫情持續降溫，昨新增二萬四九三五例本土個案，較上周同日又下降二成七；另增卅三例中重症、十五例死亡，雙雙創下這波BA.5疫情以來新低紀錄。指揮中心正考慮分階段鬆綁口罩禁令，傾向戶外不需強制戴口罩，但室內和人潮擁擠場所則維持現況，繼續戴口罩。

長照住宿式機構的快篩陽性率也逐步下降，機構住民從百分之一點三降至百分之一點一、工作人員維持百分之零點七。醫療應變組副組長羅一鈞說，住民陽性率連續三周上升或持平，終於出現反轉，將嚴密觀察下降趨勢，決定是否調整篩檢頻率。

另外，目前全國醫療院所空床率約五成三，北區空床率更達六成以上，指揮中心決議，將台北區及北區的專責病床開設率從百分之八至百分之十，調降為百分之六至百分之十。

指揮中心發言人莊人祥說，這波疫情下降速度較快速，本月就會討論口罩解禁，目前正蒐集資料，其中包括世界衛生組織建議，考慮戶外不需強制戴口罩，室內和人潮擁擠之處則要戴口罩。口罩解禁擬分階段鬆綁，但第一階段戶外先解禁尚未定案。

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