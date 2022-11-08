戶外口罩解禁有望 指揮中心：本月將討論

國內新冠肺炎持續降溫，近幾天病例數都較上周同日下降二成左右。指揮中心發言人莊人祥表示，疫情下降的確比較快速，口罩解禁會在11月討論，但還在搜集資料，朝戶外不強制戴口罩方向研議。但是否完全不用戴，則還要討論。

莊人祥表示，針對口罩過去並不需要專家會議決定，都是行政指引的修正。將評估分階段鬆綁，但第一階段的結果未定案。

另外，目前累積二度確診共6萬5808位，以上周累計確診19.7萬人來看，有6700多位是重複確診，僅佔3%。而有民眾確診後不想通報，但仍想要看病，醫療應變組副組長羅一鈞表示，若醫師診斷研判確診，依照傳染病防治法要在24小時內通報，否則將受罰，因此民眾不能用理由要求醫師不通報。而且民眾若未完成確診，包括清冠一號、口服抗病毒藥物無法開立，可能影響後續治療權益。

針對南韓近期疫情再度升溫，外界憂心台灣也會是下一個。羅一鈞則表示，這波升溫的疫情仍為BA.5變異株，但不確定升溫後是否會有新興變異株成為主流，初步研判是距離之前疫情已超過三個月，社區保護力下降，沒感染過、未曾接種者確診，引起這波疫情，但還要再分析。

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