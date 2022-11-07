快訊

與警大校長出入招待所「被打探白狼情資」？ 澎恰恰友人這麼說

北市疫苗名額逾5萬 11/8至11/11開放預約

中央社／ 台北7日電

台北市衛生局今天表示，第37期新冠疫苗預約平台於8日至11日開放，包含莫德納次世代等，超過5萬名額；醫院特別門診也開放逾萬名額可預約。

北市衛生局表示，預約平台第37期將於8日至11日上午9時至晚間9時開放預約，疫苗種類包含幼兒莫德納、兒童莫德納、莫德納、莫德納次世代雙價、幼兒BNT、兒童BNT、BNT（12歲以上）、Novavax及高端疫苗。

衛生局指出，接種日期為14日至20日，本次提供超過5萬餘名額；台北市醫院特別門診14日至20日也提供2萬餘名額，其中莫德納次世代疫苗醫院特別門診提供近1萬3000個名額，歡迎民眾多加利用。

此外，衛生局表示，中央流行疫情指揮中心自今天起調整COVID-19接觸者及確診者管制措施，取消接觸者「居家隔離」措施，全面採行「0+7天自主防疫」、非重症確診者隔離或自主健康管理改為「7+n天」，採居家照護的確診民眾自今天起，於完成7天隔離後接續進行自主健康管理，最多7天；自主健康管理期間如果快篩陰性，即可解除自主健康管理。

衛生局說，進行自主健康管理的民眾，無症狀者可以正常生活及外出，不以快篩結果為限制，不過應避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定對象之場所，禁止聚餐、聚會等近距離或群聚型活動，如須前往醫院陪病、探病、就醫或檢查，請遵守目前各項醫療應變措施，有症狀者如需就醫，禁止搭乘大眾交通運輸工具，以保護自己與他人。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北市警新店賣場偷東西被逮 警分局：全力配合偵辦

北市社大提出3訴求 三腳督候選人再交鋒終身教育政見

快篩擴大發放方案周三公布 BA.5次世代最快18日開打

新增死亡34例 30多歲女未接種疫苗 確診12天亡

相關新聞

三劑令再鬆綁 王必勝稱：合法保高端EUA

14日起，民眾前往八大場所與宗教活動等第工作，可以不再受三劑令與快篩規定！指揮中心發言人莊人祥7日指出。此外，面對高端諸多爭議，指揮中心指揮官王必勝7日強調，高端是在合法、科學的程序下，保住EUA，但他未明確指出「科學證據」的內容，並反對公開審查委員的名單。

染疫沒錢領了？今起防疫險不賠密切接觸者 但還有「6種理賠」

隨居家隔離走入歷史，今（7）日起，確診者同住接觸者不再適用「3+4居家隔離」，一率實行「0+7自主防疫」，這也代表未來民眾無法再領取「居家隔離理賠金」和「防疫補償金」。不過實際上，除了上述2種途徑外，尚有6種理賠金可以申請。

接觸者0+7自主防疫上路 填報翌日桃區公所可領快篩

隨著防疫措施鬆綁，同住接觸者全面採行「0+7天自主防疫」，桃園市政府提醒今日起確診民眾，至「確診個案自主回報疫調系統」填...

影／有委員在菜市場被指謫 王必勝：怕專家受霸凌不公布名單

九合一大選進入最後倒數，在野黨針對高端疫苗爭議進行猛攻，質疑食藥署EUA審查專家名單不公佈無法取信於民。指揮中心指揮官王...

快篩擴大發放方案周三公布 BA.5次世代最快18日開打

1.3億劑快篩試劑快到期，衛福部長薛瑞元上周在立院財政委員會鬆口，目前快篩還剩1.3億劑，雖考慮擴大免費發放對象，並承諾...

苗栗縣新增375例 今起取消接觸者「居家隔離」措施

苗栗縣今新增確診375例，其中男性177人、女性198人，累積本土案例17萬3380人，人口占比確診率達32.4%，縣內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。