北市疫苗名額逾5萬 11/8至11/11開放預約

台北市衛生局今天表示，第37期新冠疫苗預約平台於8日至11日開放，包含莫德納次世代等，超過5萬名額；醫院特別門診也開放逾萬名額可預約。

北市衛生局表示，預約平台第37期將於8日至11日上午9時至晚間9時開放預約，疫苗種類包含幼兒莫德納、兒童莫德納、莫德納、莫德納次世代雙價、幼兒BNT、兒童BNT、BNT（12歲以上）、Novavax及高端疫苗。

衛生局指出，接種日期為14日至20日，本次提供超過5萬餘名額；台北市醫院特別門診14日至20日也提供2萬餘名額，其中莫德納次世代疫苗醫院特別門診提供近1萬3000個名額，歡迎民眾多加利用。

此外，衛生局表示，中央流行疫情指揮中心自今天起調整COVID-19接觸者及確診者管制措施，取消接觸者「居家隔離」措施，全面採行「0+7天自主防疫」、非重症確診者隔離或自主健康管理改為「7+n天」，採居家照護的確診民眾自今天起，於完成7天隔離後接續進行自主健康管理，最多7天；自主健康管理期間如果快篩陰性，即可解除自主健康管理。

衛生局說，進行自主健康管理的民眾，無症狀者可以正常生活及外出，不以快篩結果為限制，不過應避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定對象之場所，禁止聚餐、聚會等近距離或群聚型活動，如須前往醫院陪病、探病、就醫或檢查，請遵守目前各項醫療應變措施，有症狀者如需就醫，禁止搭乘大眾交通運輸工具，以保護自己與他人。

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