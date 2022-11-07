三劑令再鬆綁 王必勝稱：合法保高端EUA

14日起，民眾前往八大場所與宗教活動等第工作，可以不再受三劑令與快篩規定！指揮中心發言人莊人祥7日指出。此外，面對高端諸多爭議，指揮中心指揮官王必勝7日強調，高端是在合法、科學的程序下，保住EUA，但他未明確指出「科學證據」的內容，並反對公開審查委員的名單。

鬆綁各場所三劑令

指揮中心宣布，自14日起，取消具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」性質之場域工作人員的3劑接種令及快篩限制，包括美容美體業、大型餐廳與婚宴場所、視聽歌唱場所等；高級中學以下學校教師、兒童課後照顧服務中心、托嬰中心、長照機構工作人員等。

莊人祥提醒，如果上述工作人員在工作期間出現發燒或呼吸道症狀，應立即戴上口罩，並以家用快篩試劑檢測，如檢測結果為陰性，仍建議在家休息，必要時再用快篩檢測。

本土出現首例BQ.1

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，上周定序的本土個案中仍以BA.5為大宗，約占97％，但已驗出國內首例BQ.1。該個案為北部的四歲女童，曾接種過一劑疫苗，因出現發燒、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，至急診採檢PCR陽性確診，治療後已出院轉居家照護，屬輕症個案。

他表示，BQ.1是BA.5次分支變異株之一，根據世衛（WHO）10月26日公布的資料，BQ.1變異株及其子代已於至少65個國家檢出，盛行率從6%增至9%；近期主要於美國和歐洲成長快速，美國佔比已達35%。

回覆高端疑雲

「高端事實只有一個，基於科學證據，專家一致認為符合保護效益，」王必勝抨擊相關團體為了政治操作，不斷抹黑造謠，打擊國產疫苗。對於疾管署承認替高端寫報告，王必勝則表示，幕僚單位本來就會準備文獻給專家委員參考，且專家也一致同意可以使用這些資料。

至於在野黨不斷要求公布審查高端EUA專家名單。王必勝說，沒有法律規定要公開名單，且大部分委員的意願調查都反對公開，擔心可能被霸凌、騷擾、肉搜，造成專家困擾。

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