染疫沒錢領了？今起防疫險不賠密切接觸者 但還有「6種理賠」
隨居家隔離走入歷史，今（7）日起，確診者同住接觸者不再適用「3+4居家隔離」，一率實行「0+7自主防疫」，這也代表未來民眾無法再領取「居家隔離理賠金」和「防疫補償金」。不過實際上，除了上述2種途徑外，尚有6種理賠金可以申請。
今日起，確診者同住家人或密切接觸者雖無法再向保險公司申請「居家隔離理賠」，也無法領取疫情指揮中心發放的3,000元防疫補償金，但還可以透過以下6種方式申請補償。
1.疫苗險突破性感染一次金
若被保險人在接種疫苗後確診，需要住院或喪葬費用等補償，可留意投保的疫苗險內是否包含「施打疫苗後一定時間內仍被感染」的理賠項目，若有則可申請理賠。此外，有些保險公司會在保單內要求出具診斷證明「是因為疫苗而引起」，故申請前應備齊相關證明。
2.防疫保單確診理賠金
雖然不再理賠密切接觸者，但防疫保單依然適用確診COVID-19者，以及因接種COVID-19疫苗引發不良反應而就醫的民眾。
3.實支實付醫療險理賠金
若經醫師診斷後必須入院，且經正式辦理住院手續並在醫院接受治療，即可向保險公司申請實支實付型醫療險理賠，補償健保給付以外的自費醫療費用。
4.住院日額
住院日額不同於實支實付主要補償治療雜費，而是按照「住院天數X日額保險金」進行給付。
不過防疫險中的住院理賠變得較為嚴格，國泰產險、中信產險即宣布，將參照醫療行為證明文件、用藥內容是否為抗病毒藥物來判斷是否比照住院日額給付。兆豐產險也公告，除了以下7種抗病毒藥物外均不再理賠：
·倍拉維（Paxlovid）
·默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）
·台灣清冠一號
·瑞德西韋（Remdesivir）
·安挺樂（Actemra）
·羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）
·阿奇黴素（Azithromycin）
5.包含上述4種在內的醫療險理賠金
凡是包含「疫苗險突破性感染一次金」、「防疫保單確診理賠金」、「實支實付醫療險理賠金」、「住院日額」的醫療險，均可依上述說明申請理賠。
6.勞保普通傷病給付
一旦勞工因確診住院，或因家人確診必須請假照顧，無論是提報特休、病假、事假等假別，只要沒有領到原有薪資皆可請領。不過須留意，若是公司福利優於勞基法，請假期間仍支付全薪，就無法請領傷病給付。
專家也提醒，民眾只要在保單有效期間內曾被依法隔離，即可申請理賠，不必趕在11月7日前遞件。另外，因11月7日後不再有居家隔離，保戶可主張危險減少，要求重新核定保費。
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