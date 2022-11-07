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新增死亡34例 30多歲女未接種疫苗 確診12天亡

聯合報／ 記者楊雅棠邱宜君鄒尚謙／台北即時報導
國內今天新增死亡個案34例、中重症121例。圖／指揮中心提供
國內今天新增死亡個案34例、中重症121例。圖／指揮中心提供

國內今天新增死亡個案34例、中重症121例。其中最年輕個案為30多歲女性，未接種疫苗，且有心臟病和酒精性疾患等慢性疾病。雖給予藥物治療，仍於確診後12天過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭、敗血性休克。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增34例本土病例死亡個案，為15例男性、19例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、22例未接種三劑疫苗。一月以來累計中重症3萬4485例，其中死亡累計1萬2377例。

其中最年輕個案為30多歲女性，有心臟病跟酒精性疾患等慢性疾病，未接種疫苗。因一周以來持續咳嗽、呼吸喘，於10月21至急診，診斷為嚴重肺炎合併急性呼吸窘迫症，插管使用呼吸器，收治加護病房。當天PCR陽性確診，給予瑞德西韋、類固醇和免疫調節等藥物治療，經救治仍不幸於11月1日過世。死因為新冠合併呼吸衰竭、敗血性休克。

新冠肺炎 COVID-19

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