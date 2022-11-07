北市防疫運動指引 10日起停止適用
台北市政府體育局今天表示，「台北市防疫警戒期間運動指引」已完成階段性任務，10日起停止適用，各運動場館及體育活動仍須遵循中央及北市相關防疫措施與規定。
體育局新聞資料指出，自11月10日起，北市各運動場館視營運及防疫需求，自行決定量測體溫等健康監測方式。提醒民眾於室內外從事運動、或於淋浴設施、烤箱、蒸氣室等易使口罩潮濕的場合可以不用戴口罩，但應隨身攜帶口罩或準備口罩。
體育局表示，若本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。各場館若有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者進入應進行場館清消及應變。
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