每月5劑免費快篩擬加發這兩族群 最快這個月上路

中央流行疫情指揮中心日前表示有1.3億劑快篩試劑快要到期，會研議擴大發放。今衛生福利部部長薛瑞元今上午出席立法院衛環會對衛生福利部預算之審查會議時透露，目前正研議針對中低收入戶免費發放、12歲以下兒童發放每個月5劑免費快篩，最快這個月上路。

面對民進黨立委賴惠員關切快篩擴大發放對象，薛瑞元表示，衛福部共採購3.49億劑快篩，現在庫存剩下1.3億劑，大約到明年底或後年出，效期還有13至15個月。

薛瑞元指出，假設以13個月效期去平均，等於是每個月需要消耗1000萬劑，但隨著疫情趨緩，需要快篩確診的數量會逐漸減少，擔心會剩餘太多需要銷毀，所以正在研議如何擴大發放範圍。

薛瑞元說，目前研議方向有二，首先是針對中低收入戶免費發放，這部分過去曾經一次性發放，未來固定發放。再者是將目前0到6歲兒童才有的免費快篩，擴大到12歲以下兒童，發放數量可能會是每個月發放5劑。

至於上路時間，會在這個月還是下個月？薛瑞元說，包括受惠人數、上路時間，都要由指揮中心研議，但預期不會等到下個月。言下之意，可能最快這個月就會實施。

賴惠員表示，其實快篩用得最多其實就是上班族，也是國家重要生產力來源，希望衛福部考慮提供給上班族。薛瑞元表示，目前實名制也繼續在開，價格不貴，以每劑100元成本價在藥局販售，上班族應該還是夠的。

商品推薦