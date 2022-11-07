疾管署提供效益資料惹議 薛瑞元：非為高端而做

衛福部疾管署提供疫苗保護效益分析資料惹議，衛福部長薛瑞元今天指出，疾管署不是為高端做資料，因進入次世代疫苗時代，需了解所有單價疫苗效益，其它國家也有做綜合分析。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，疫苗接種作業不間斷，衛福部食品藥物管理署日前舉行高端疫苗保護效益評估專家會議，專家會議一致決議認同高端疫苗符合疫苗保護效益。衛福部疾管署提供疫苗保護效益分析資料而惹議。

薛瑞元今天上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會，列席審查112年度中央政府總預算案有關衛生福利部主管預算。會前接受媒體採訪，他表示，疾管署不是幫高端疫苗做保護力資料。

薛瑞元說，因為台灣現在進入次世代疫苗時代，有必要對各個不同單價疫苗接種資料進行統整，了解真實世界保護力，所有台灣施打的COVID-19疫苗廠牌都在分析範圍內，疾管署的疫苗保護效益資料不是針對高端疫苗而做。

薛瑞元表示，因為疾管署完成疫苗保護效益資料，恰逢高端疫苗保護效益評估專家會議，「這當然要提出來給委員參考」，審查是否接受高端疫苗緊急使用授權（EUA），委員需要參考各種資料，來源包含高端、某醫學中心及疾管署，疾管署不是為了高端做資料，其他國家有都做疫苗綜合分析。

針對外界對於高端疫苗的批評，薛瑞元說，「我沒有說不能批評」，但現在社會氛圍是沒打高端疫苗的人批評，有打的民眾分享高端疫苗帶來好處也遭批評，站出來說接種高端疫苗好處遭批評，這樣是不好的。

有媒體詢問，國民黨台北市議員徐巧芯昨天晚間在臉書（Facebook）發布多張照片，指稱民進黨台北市長參選人陳時中在餐敘後涉嫌向旁人伸出鹹豬手，身為多年與陳時中共事的薛瑞元如何看待此事。

對此，薛瑞元不願多談，他說「這問題問我不適合。」

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