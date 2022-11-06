7日起取消3劑令、確診者7+n 新制上路一次看

多項防疫規定明天起鬆綁，取消健身房、遶境等活動的3劑令，不再強制公共場所體溫量測，接觸者改0+7自主防疫、確診者調整為7+n天；11月14日起，確診者居家照護再縮短為5天。

●確診者放寬7+n隔離

中央流行疫情指揮中心分2階段鬆綁確診者隔離及自主健康管理天數，明天起，確診者7+7的後7天自主健康管理，調整為7+n，n天數介於0至7天，隔離滿7天後，快篩陰性可提前解除自主健康管理。

第2階段為5+n方案，14日起上路，確診者隔離天數縮短至5天，期滿無論快篩結果，皆可自由外出，須全程配戴口罩。解除隔離後，快篩陽性者須持續自主健康管理，最多7天；快篩陰性者可提早解除自主健康管理。

●同住接觸者0+7自主防疫

同住接觸者無論是否完成疫苗追加劑，均從3+4居家隔離改為實施0+7自主防疫，匡列為接觸者當天需快篩1次，自主防疫地點須符合1人1室、獨立衛浴，民眾有外出需求，需要持有2天內快篩陰性結果，禁止前往長照機構及醫院陪、探病。

●取消場所3劑令

民眾進入「接觸不特定人士或無法保持社交距離」場所，包含健身房及八大行業、參與宗教活動，如遶境、進香團等，或由旅行社承攬，參加成員彼此之間屬不特定人士的團體旅遊，取消必須完成第3劑追加劑或快篩限制。

●不強制公共場所體溫量測

雖然移除營業場所及公共場所體溫量測強制性規範，但各場所仍可視營業或服務性質需求，自行決定健康監測方式。另外，考量長照機構住民屬於脆弱族群，醫院、長照機構等，不會隨之鬆綁，入內維持量體溫。

●調整陸港澳籍人士來台

針對兩岸交流，大陸委員會3日宣布，將在7日調整陸港澳籍人士來台，此波涉及對象為陸籍研修生，港澳人士可來台就業（白領）、從事宗教活動，並可以團體方式來台觀光。對此，台灣的大學對此消息感到興奮，但仍關注中國大陸主管機關的態度。

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