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國民黨籲公開高端審查專家名單 王必勝：別把專家嚇跑

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
防疫指揮官王必勝說，會議記錄整理後會公開，反問「國民黨是否沒有接收到這些訊息」。圖／指揮中心提供
防疫指揮官王必勝說，會議記錄整理後會公開，反問「國民黨是否沒有接收到這些訊息」。圖／指揮中心提供

高端疫苗議題持續延燒，國民黨今天召開記者會，呼籲政府應公開14位專家學者名單、要求公開高端疫苗繳交保護效益數據、要求公開會議討論過程等，要求政府全面公開相關資訊，以昭公信。指揮中心指揮官王必勝說，昨天記者會上已經說過，會議記錄整理後會公開，更重申三遍「會議記錄會上網、會議記錄會上網、會議記錄會上網」，反問「國民黨是否沒有接收到這些訊息」。

王必勝今早受訪說，他覺得很無奈，呼籲外界「總要給我們一點時間整理一下」。至於專家名單是否公開，他說，法律沒有規定要公布，事前詢問過委員，絕大多數都說不願意公開，因此尊重委員意願。

王必勝表示，國民黨的訴求「是要讓專家被搜擾、肉搜，誰願意這樣？」國家的專業要靠專家建立，專家沒有興趣介入政治鬥爭，「為什麼一定要讓他們接受政治紛擾？」且不論是誰執政，都還是需要靠專家，呼籲不要因為一時的政治操作，把專家嚇跑。

相較衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家名單可公開於官網上，王必勝表示，3日的專家會議不是例行會議，沒有規定要公開，至於ACIP委員名單公開，「ACIP委員願意就OK」。可以討論未來專家會議要不要直播，只是會議內容牽涉專業，也要考量有多少民眾能理解，審查過程內容直播意義在哪，需要深思，「透明公開很好，但也要設想各種情況」。

新冠肺炎 COVID-19 高端疫苗 王必勝 2022大選

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