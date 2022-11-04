高端疫苗通過保護效益評估 王必勝：完成階段性任務

高端疫苗爭議不斷，衛福部食藥署昨晚經專家會議審查通過保護效益評估，指揮中心指揮官王必勝說，還是有很多人對於審查程序不了解，我國去年通過高端疫苗的EUA（緊急使用授權），為依我國「新冠疫苗EUA審查及療評估基準」，此基準是參照美國FDA，按照國際標準採免疫橋接方式。

王必勝說，依規定中和抗體幾何平均效價比值(GMTRatio)95%信賴區間下限須大於0.67。血清反應比率(SRR)95%信賴區間下限須大於50，而高端疫苗療效評估結果，中和抗體幾何平均效價比值95%信賴區間下限為AZ疫苗3.4倍，大於標準要求的0.67倍，而疫苗組的血清反應比率95%信賴區間下限為95.5%，大於標準要求50%。

王必勝說，也就是說，高端疫苗不僅符合標準且超過標準很多，所以給予EUA，讓國人施打。

另有人質疑，高端疫苗不進行第三期人體臨床試驗，王必勝說，在國內進行相關第三期臨床試驗有相當難度，當時估計全國必須有10幾萬人確診才能進行，而包括聯亞疫苗其實都有進行第三期臨床試驗，其中高端疫苗進行第三期臨床試驗，包括世界衛生組織（WHO)的多國多中心隨機對照團結試驗，WHO選了兩支疫苗進行團結試驗，其中一支疫苗已經失敗，而高端資料分析中，就待WHO公布。

王必勝說，高端另有在三個免疫橋接試驗在巴拉圭、泰國進行多中心隨機對照試驗，有的已經發比，有的已經完成，而免疫橋接方式現在也廣受世界承認。當初核發高端EUA時要求，必須於一年內提出保護效益報告，而昨天經專家審核經投票為14:0，證明它有保護效益。

王必勝說，他在記者會上已說了很久，他認為，高端疫苗是安全、有效、副作用小的國產疫苗，在疫情期間提供部分國人良好的保護力，所以是完成階段性任務，也證明政府及指揮中心鼓勵及協助國內廠商開發國產新冠疫苗的政策方向是正確的。

指揮中心指揮官王必勝說，高端疫苗不僅符合標準且超過標準很多，所以給予EUA，讓國人施打。圖／指揮中心提供

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