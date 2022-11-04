確診者居隔「5+n」仍具傳染力 黃立民：好處大於壞處

疫情逐步趨緩，指揮中心也放寬隔離政策，11月7日「7+n」將正式上路，而11月14日也將迎來「5+n」的制度，台大醫院小兒感染科醫師黃立民對此表示，雖然此制度會增加社區風險，但整體看來「好處還是比壞處多」。

本土疫情脫離高原期，指揮中心宣布11月7日起實施四大鬆綁措施，讓民眾的生活逐漸回歸正常。2日時更宣布11月14日起確診者居家照護將縮短成「5+n」，即隔離滿5天，不管快篩結果為陰或陽皆可出門。

5+n即將於11月14日起實施。 圖擷自 衛生福利部臉書

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，過去將居隔天數從10天縮短為7天，確診者居隔7天仍有「1成」的傳染力，但考量到疫情趨緩，因此決定做出調整。確診者居隔5天之後，若快篩為陽性，大約還有「4、5成」的傳染力，但病毒量已下降，再配合自主健康管理，仍可降低病毒在社區中傳播。

台大醫院小兒感染科醫師黃立民表示，將確診者居隔天數縮短為5天，雖然確實將增加一些社區風險，但整體看來可以釋放很多「自由人力」，例如讓有需求者提早回到職場，因此「好處還是多於壞處」。黃立民也表示，相信民眾的自主能力也都能做好防護，只是接下來為流感季節，因此他推測確診者隔離天數「短期之內應不會再縮短」。

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