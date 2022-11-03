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高端疫苗具有保護效益 專家會議一致通過確認

中央社／ 台北3日電

衛生福利部食品藥物管理署今天舉行高端疫苗保護效益評估專家會議，專家會議一致決議認同高端疫苗符合疫苗保護效益。出席專家共15人，主席不投票，14人同意，無不同意。

新冠肺炎 COVID-19

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