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王必勝第4劑打高端疫苗 陳宜民：這是錯誤示範
國家政策研究基金會今舉行「新冠二代疫苗的認識與挑戰」座談會，基金會永續組召集人、立委陳宜民說，現在流行是BA.5變異株，防護力最好的疫苗就是BA.5次世代疫苗，其次是BA.1疫苗，但指揮中心指揮官王必勝日前為左手打國光流感疫苗，右手打高端疫苗，「這是錯誤示範」。
陳宜民說，雖然每個人可以自己選擇要打的疫苗，但官員施打疫苗動見觀瞻，具有示範作用，如果要打，應打次世代疫苗，「打高端疫苗，真的是一件非常奇怪的事情」。
陳宜民說，高端疫苗在施打1年後應要提供保護力報告，原本要在7月底提出，但現在為何可以補考、補資料？10月底補資料後，現在又不公布。
陳宜民指出，指揮官王必勝日前信誓旦旦說，台灣會與日本同步施打次世代疫苗，但日本早在9月1日、6日分別接受BNT及莫德納BA.5次世代疫苗EUA申請，10月5日通過審核，10月13日開打，可是台灣首批60萬劑BA.5次世代疫苗預計11月上旬到貨，最快11月中旬接種，足足比日本晚了1個月。
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