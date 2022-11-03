整理包／「5+n」新制11月14日上路…快篩陽性也能出門 6大點一次看懂

隨著本土疫情脫離高原期，指揮中心日前宣布11月7日起實施四大鬆綁措施，讓民眾的生活逐漸回歸正常。昨（2）日再宣布11月14日起確診者居家照護將縮短成「5+n」，即隔離滿5天，不管快篩結果為陰或陽皆可出門，不過現行仍採「7+7」。《聯合新聞網》整理出確診者與接觸者隔離天數QA，帶你一篇掌握防疫須知。

Q1：目前確診要隔離幾天？

11月7日前確診：

指揮中心上周宣布11月7日取消確診者同住家人的居家隔離。11月7日前確診者仍採「7+7」，意即隔離7天後還需進行自主健康管理7天。

11月7日～11月13日確診：

11月7日後的確診者採「7+n」，隔離完7天，只要快篩陰性即可提前解除自主健康管理。

11月14日起確診：

指揮中心2日拍板，11月14日起確診者隔離期將縮短成「5+n」，即隔離滿5天，不管快篩結果為陰或陽都可以出門。其中，n代表「0到7」的任何天數，確診者隔離完5天後，第6天即為解除隔離日，快篩陰性可外出，且後面就不用自主健康管理；如果一直測出陽性仍可外出，但須維持自主健康管理，直到7天後才可以解除。

Q2：從「7+7」到「7+n」再改成「5+n」，轉換期天數怎麼算？

指揮中心指揮官王必勝指出，防疫政策調整都以「確診時間」為依據，11月6日以前的確診者要採「7+7」，11月7日到11月13日的確診者採「7+n」，從11月14日開始，確診者才適用「5+n」。

Q3：「5+n」只隔離5天，會不會有傳染力？

指揮官王必勝分析，不是快篩陽性就一定有傳染力，臨床發現確診者隔離一段時間，新冠病毒傳染力就會下降，Ct值偏高，雖為陽性，但病毒量低。

新光醫院副院長洪子仁也指出，日本和新加坡研究發現，在隔離3.3天後，高達9成5感染者已不具社區傳播能力，且確診者能透過快篩結果掌握自身傳播風險，決定出現在公共場所的頻率和時間。他呼籲，日後新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類監測，已無需隔離時，民眾更應養成自我健康監測習慣，增加評估風險的能力。

Q4：同住接觸者還要隔離嗎？

過去，確診者的同住接觸者依照打滿3劑疫苗與否決定要採「0+7」或「3+4」居家隔離，11月7日起一律改為「0+7」，以最後接觸日為第0天，隔日為自主防疫第一天。

屆時，同住接觸者居家隔離將「走入歷史」，只剩下確診者要隔離。「0+7」的自主防疫地點，以符合1人1室為原則，需有獨立衛浴，且應盡量避免接觸65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫低下者等高風險對象，也禁止前往醫院探病、陪病，建議延後非急迫需求之醫療或檢查，期間若有症狀要在家休息並進行快篩。

同時外出時須持2日內快篩陰性結果，外出、上班、上學期間全程配戴口罩，有飲食需求可暫時取下，但須於用餐完畢立即佩戴。指揮中心完全不會追蹤民眾是否有確實做到上述這些防疫規定，全由民眾自主管理。

Q5：實施「5+n」隔離完5天仍快篩陽，可以出門嗎？

可以，只不過快篩陽性仍須維持自主健康管理，直到7天後才能解除。

Q6：繼「5+n」後，未來隔離天數會再縮短嗎？

王必勝坦言，「5+n」新制上路後，未來確診者隔離天數再縮短預計「比5天更少的機會少一點」。他表示，隔離天數基本上跟疾病特性有關，如果現在本土疫情以Omicron的BA.5為主流的情況不變，因其在一定天數下仍有一定傳染力，隔離天數若再縮短，對疾病傳播的蔓延和防治會有問題，因此縮短到5天以下機會不大。

指揮中心2日宣布確診者縮短隔離天數至五天，後續仍須進行自主健康管理七天，或快篩陰性即可提早解除隔離，新制將於11月14日起實施。圖／聯合報系資料照片 指揮中心2日宣布確診者縮短隔離天數至五天，後續仍須進行自主健康管理七天，或快篩陰性即可提早解除隔離。圖／聯合報系資料照片

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