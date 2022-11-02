社交距離App擬轉型 納更多實用防疫功能

11月7日起將鬆綁多項防疫措施，台灣社交距離App去留受關注。指揮中心發言人莊人祥今天說，除提供與確診者接觸資訊，也結合數位疫苗證明供出國用，將轉型納入更多功能。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情邁入第4週呈現下降趨勢，為回歸正常生活，中央流行疫情指揮中心日前宣布，11月7日起，取消健身房、遶境等3劑令及公共場所體溫量測，接觸者改0+7自主防疫、確診者調整為7+0天；11月14日起確診者居家照護再縮短為5天。

針對台灣社交距離App要安裝到何時，指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，社交距離App可讓民眾知道是否曾跟確診者接觸，作為要不要快篩的依據，另也結合數位疫苗證明，方便出國需求民眾使用，將與社交距離App研發團隊討論轉型規劃，希望透過App提供民眾更多相關資訊和實用防疫功能。

不過，教師團體質疑，11月7日起，學生未打滿3劑COVID-19疫苗不用週週快篩，教師卻仍須維持，師生快篩規定不一是「不平等對待」。指揮中心指揮官王必勝表示，仍有24類特定場域工作人員規定要接種滿3劑疫苗，包括教師、醫事人員等，儘管第3劑人口接種涵蓋率逾7成，還是有人受影響，下週將討論。

據指揮中心統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種2037人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率43.4%、第2劑16.2%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種2萬4904人次。

昨天COVID-19疫苗接種3萬929人次，截至目前為止累計接種6351萬4414人次；接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.3%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率73.9，第2次追加劑接種率15.6%。

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