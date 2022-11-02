30多歲女未接種疫苗 確診染疫9天病逝

國內COVID-19本土疫情穩定下降，今天新增個案與上週同期相比降幅約17.7%；此外，新增較年輕死亡個案為1名30多歲女性，未接種疫苗，因慢性病長期臥床，確診9天病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午在疫情記者會說明，新增3萬3116例本土個案，較上週同期降幅約為17.7%，持續呈現趨緩；另外，境外移入增68例。

確診個案新增中重症168例（中症110例、重症58例），其中53人死亡，死亡個案年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增較年輕死亡個案為1名30多歲女性，未曾接種疫苗。

個案本身有慢性神經系統疾病，氣切且長期臥床，9月20日因肺炎及泌尿道感染住院，當時並未確診，住院期間，10月21日出現發燒、濃痰，快篩陽性確診，隔日轉進隔離病房，後續因COVID-19合併敗血性休克，不幸於30日死亡。

今天新增1例兒童重症孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）為5歲女童，已接種1劑疫苗、沒有慢性病史，曾在9月18日確診，10月20日開始出現發燒、咳嗽、眼皮浮腫、全身皮疹等症狀。

個案曾住院並使用抗生素3天，但症狀持續，10月26日懷疑MIS-C，轉院至加護病房，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，10月31日轉出加護病房，目前仍在一般病房觀察，病況良好。

國內12歲以下兒童重症累計259例，33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、169例MIS-C（孩童多發性系統發炎症候群）、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有37人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至11月1日，本土輕症、無症狀個案累計766萬2248例、占99.57%，中症累計1萬9414例、占0.25%，重症累計1萬4230例、占0.18%，其中死亡累計1萬2074人。

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