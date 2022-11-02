快篩庫存1.3億劑 立委呼籲擴大放送

快篩劑太多了嗎？衛福部長薛瑞元2日赴立法院備詢，國民黨立委賴士葆表示，1.3億快篩劑堆積如山，且大多數人都不需要快篩了，呼籲放寬免費領取的族群。薛瑞元承諾，會參考委員的建議，研議擴大免費發送。民進黨立委沈發惠則幫薛瑞元撐腰說，現在包括返國、自主健康管理都需要快篩，快篩需求相當大，暗指「（賴士葆）不食人間煙火」。

呼籲擴大免費發送

賴士葆提問，目前庫存多少快篩試劑？薛瑞元低頭看一下資料後回答，還有1億3千萬劑。賴士葆追問，這樣部長知道1日台灣各地發送多少劑快篩嗎？薛瑞元回應說，「沒辦法每天追蹤這些……。」薛瑞元話講到一半，賴士葆就打斷他說，1日僅發送20萬劑，直嘆「要送多久才能送完」。

賴士葆表示，面對堆積如山的快篩，且大多數人也不再快篩了，是否研議擴大免費發送快篩的範圍，如上班族、高中生於每輪快篩實名制都可以拿到一包快篩？薛瑞元回應說，「有這個可能」，但還需要時間研議。賴士葆追問具體時間，薛瑞元則指出，研議還需要2個禮拜。

民進黨立委沈發惠接著發言，則幫薛瑞元撐腰說，剛剛有立委說，「現在沒有人要快篩」，「快篩那麼多幹嘛」，直批「不食人間煙火」。他強調，現在什麼都要快篩，從國外回來、自主健康管理都需要快篩，對不對？薛瑞元用洪亮的聲音回應道，「對，沒有錯」，而且快篩除了發送之外，還有很多其他的使用途徑。

疫苗為預算大宗

針對肺炎特別預算執行情形，薛瑞元指出，肺炎特別預算含4次追加預算，衛福部主管特別預算編列1827.25億元，加上經濟部預算流用的417.22億元，流用後預算數共計2244.47億元，截至10月31日的累積執行為2200.26億元。

其中，疫苗採購及捐贈總計已到貨約6658萬劑疫苗，疫苗採購上共計執行460.95億元；口服藥與單株抗體共花費167.05億元；快篩試劑採購及徵用數量計3.49億劑，累計執行計約222.59億元。

針對國民黨台北市議員徐巧芯日前指出，根據慈濟報告，花費約32.1億，購買506.9萬劑BNT疫苗，平均每劑約630元左右。但高端日前公布採購價，平均每劑價格卻為840元，兩者相差200多元。對此，薛瑞元直指「我不知道她的所本為何啦，但是那個數字是錯的！」不願透露實際價格。

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