快訊

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

閃爆！甜蜜升格醫師娘 鄭家純新婚夫妻照片曝光

除了縮短隔離 確診者外出投票有配套？ 薛瑞元：暫時不會有

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
衛福部長薛瑞元表示，暫時也不會有短暫外出等選舉相關的放寬措施。記者楊雅棠／攝影
衛福部長薛瑞元表示，暫時也不會有短暫外出等選舉相關的放寬措施。記者楊雅棠／攝影

九合一大選將至，但確診者無法投票的規定依然備受外界質疑，指揮中心今召開專家會議討論確診者七天隔離期是否縮短。但除了縮短隔離其外，是否會有其他配套讓確診者可以投票，衛福部長薛瑞元表示，專家會議只會討論隔離其實否縮短，中選會之前也很強硬，因此暫時也不會有短暫外出等選舉相關的放寬措施。

薛瑞元今天到立法院財政委員會就「財政委員會新冠疫情採購防疫物資、藥物、疫苗及辦理檢驗診斷等相關預算執行情形與效益報告」備詢。

他在休息時間受訪時表示，專家會議主要就確診者隔離天數是否縮短進行討論，「只處理和疫情有關的事情，跟選舉沒有太大關係」。

但對於是否會有外出投票等配套措施，薛瑞元說，中選會日前也說明另設投票所，無法源依據，至於「短暫外出」因為牽涉到「外出會到哪裡」、「合理處所設置」等問題，較難解決，因此暫時不會再放鬆管制。

不過時代力量立委陳椒華質詢時表示，政府為因應新冠肺炎疫情，自2020年1月15日至6月30日編列了約8400億的預算，且現在疫情已從高原期下來，其他國家都已經不隔離了，政府卻無法保障人民的投票權。薛瑞元則表示，編列的預算「是為了人民的健康，不是為了人民的投票權」，所以「該隔離的還是要隔離」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

高端審查將拖過選舉日？ 薛瑞元：無法確定

疑高端公布疫苗價為陳時中選情 藍轟「一塊錢都嫌貴」

疫苗採購價擠牙膏？ 藍營籲一次公布

影／蔣萬安諷只有股價漲 薛瑞元：不知道在講什麼

相關新聞

24類人員3劑令下周加快研議 王必勝：口罩鬆綁11月討論

指揮中心今天宣布縮短確診者隔離天數，外界關心何時鬆綁口罩禁令。對此，指揮中心王必勝表示，現在才11月2日，這個月一定會討...

11月14日起「5+n」自主管理不論陰陽都可出門 王必勝：投票受影響者少

指揮中心今天宣布，將於11月14日調整確診者隔離天數從「7+0」縮短為「5+n」，外界詢問是否為大選考量？指揮中心指揮官...

確診者隔離縮短為「5+n」 新制11月14日上路

確診者不能投票引起討論，由於中選會之前說明確診者出門投票的各種可能方案都「於法無據」，縮短隔離天數成唯一解方。指揮中心今...

5歲女童MIS-C全身皮疹 30多歲女確診歿

本土今新增3萬3116例個案，中重症增168例，包含110例中症、58例重症，死亡個案53例。指揮中心醫療應變組副組長羅...

快篩剩1.3億劑可擴大公費對象？ 王必勝：須維持安全庫存

第七輪實名制快篩昨上路，除了一人可買六份、30劑外，針對0至6歲幼兒和65歲以上長者也提供一份、五劑的快篩試劑。衛福部長...

直播／較同期下降17.7% 今本土+33116、境外+68 增53人病歿

國內新冠肺炎疫情正式脫離高原期，隨疫情趨緩且九合一大選將至，指揮中心今召開專家會議討論確診者七天隔離期是否縮短，相關決議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。