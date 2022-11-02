除了縮短隔離 確診者外出投票有配套？ 薛瑞元：暫時不會有

九合一大選將至，但確診者無法投票的規定依然備受外界質疑，指揮中心今召開專家會議討論確診者七天隔離期是否縮短。但除了縮短隔離其外，是否會有其他配套讓確診者可以投票，衛福部長薛瑞元表示，專家會議只會討論隔離其實否縮短，中選會之前也很強硬，因此暫時也不會有短暫外出等選舉相關的放寬措施。

薛瑞元今天到立法院財政委員會就「財政委員會新冠疫情採購防疫物資、藥物、疫苗及辦理檢驗診斷等相關預算執行情形與效益報告」備詢。

他在休息時間受訪時表示，專家會議主要就確診者隔離天數是否縮短進行討論，「只處理和疫情有關的事情，跟選舉沒有太大關係」。

但對於是否會有外出投票等配套措施，薛瑞元說，中選會日前也說明另設投票所，無法源依據，至於「短暫外出」因為牽涉到「外出會到哪裡」、「合理處所設置」等問題，較難解決，因此暫時不會再放鬆管制。

不過時代力量立委陳椒華質詢時表示，政府為因應新冠肺炎疫情，自2020年1月15日至6月30日編列了約8400億的預算，且現在疫情已從高原期下來，其他國家都已經不隔離了，政府卻無法保障人民的投票權。薛瑞元則表示，編列的預算「是為了人民的健康，不是為了人民的投票權」，所以「該隔離的還是要隔離」。

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