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迎戰XBB新變異株 陳秀熙籲0到17歲接種次世代疫苗

中央社／ 台北2日電

國內BA.5疫情未歇，又檢出XBB等新變異株本土病例。台大公衛學院教授陳秀熙今天指出，0到17歲更應接種次世代疫苗以減少重症，但他認為新變異病毒影響有限且可控。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情持續，陳秀熙帶領研究團隊，今天透過「新冠肺炎科學防疫」線上直播，分析最新COVID-19最新疫情趨勢與科學研究進展。

陳秀熙指出，隨著新型亞變種病毒增多，例如XBB、BF.7、BQ.1及BA4.6等，傳播力強且又可逃脫免疫保護，除在成人間造成流行，對兒童及青少年防疫措施也形成極大挑戰。

根據過去Omicron BA.2及BA.5感染經驗，陳秀熙表示，兒童及青少年感染比例皆較之前為高，可能引起孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）疾病衝擊不容忽視。

陳秀熙說，截至10月28日，利用過去文獻資料推估，台灣0到17歲兒童及青少年共約有345萬人，其中145萬人通報確診，而這些通報背後推估實際感染人數為240萬。

陳秀熙說，這240萬人中，已施打2劑疫苗者約有17名出現MIS-C，未施打2劑疫苗的人中則約有236名MIS-C，總共約253人，實際通報數卻只有163人，可能是因低通報，也不排除台灣MIS-C經驗跟國外不同，而最大差異在於台灣12歲至17歲的MIS-C較少，可能與推動疫苗接種有成相關，仍待進一步研究支持。

不過，以新加坡經驗和相關的中重症及MIS-C推估，陳秀熙表示，當兒童及青少年受到BA.2及BA.5的感染和再感染，在面臨新型亞變種病毒時，將成為一種優勢。

陳秀熙表示，截至目前根據流行病學進行的推估，0至17歲約有70%的人已感染，這是一個非常重要的免疫保護力，從新加坡的經驗得知，感染BA.2及再次感染BA.5的人，在面對新型病種病毒時可能會產生保護感染；對於感染過BA.5的人，若願意繼續施打追加劑或次世代疫苗，也還是可以保護感染。

至於未感染的人，陳秀熙呼籲應盡快去施打次世代疫苗，特別是0到17歲這個群族，面對新變種病毒才能成為輕症及無症狀，若未施打疫苗就有可能產生MIS-C，預估將會有26人，加上可負擔的少數中重症。

陳秀熙強調，0到17歲族群的防疫優勢分為防疫保護及精準策略，包括免疫牆形成、接種次世代疫苗、配合防疫政策等；整體而言，在70%的感染之下再加上疫苗的保護，當遇到新型亞變種病毒再次侵襲時，影響會是有限的，也是可以負擔及控制的。

新冠肺炎 COVID-19

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